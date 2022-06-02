РСЗО приедут не только из США: еще один союзник Украины заявил о передаче важного оружия
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Лондон и Вашингтон достигли соглашения о поставках РСЗО Украине
После того как президент США Джо Байден официально подтвердил передачу Украине реактивных систем залпового огня HIMARS, с подобным заявлением выступили и власти Великобритании.
Как сообщает CNN, глава МИД Соединенного Королевства Бен Уоллес заявил, что Лондон и Вашингтон достигли соглашения о передаче РСЗО M270 американского производства на нужды украинских защитников.
"Великобритания поддерживает Украину и взяла на себя ведущую роль в обеспечении героических войск жизненно важным оружием, необходимым для защиты своей страны", — сказал он.
По его словам, поддержка Украины Британией будет меняться в зависимости от смены тактики россии, а американские РСЗО, которые находятся в распоряжении Лондона, помогут украинцам защититься от артиллерии оккупантов.
Также Уоллес отметил, что британские военные помогут украинским коллегам быстрее овладеть этими установками на территории Великобритании.
Согласно данным из открытых источников в распоряжении Британии имеется около 35 таких систем.
Как сообщалось ранее, 1 июня глава Госдепа США Энтони Блинкен заявил, что его страна выделит для Украины новый пакет военной помощи в размере 700 миллионов долларов. Кроме РСЗО HIMARS в него должны войти и другие образцы крупнокалиберного оружия, противотанковые комплексы Javelin и контрбатарейные радары.