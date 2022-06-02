"Референдуму" про долю Донбасу поки не буде: у путіна озвучили причину

Очевидно, у російському уряді розуміють усі ймовірні наслідки такого рішення

Бойовики на Донбасі дарма нещодавно "анонсували" ймовірне проведення "референдуму" про приєднання невизнаних "республік" до російської федерації. За словами прессекретаря путіна дмитра пєскова, поки що подібне рішення прийняти неможливо, адже для цього існують об’єктивні причини.

Більше подробиць повідомляють росЗМІ, інформує "Телеграф".

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Наразі, стверджує пєсков, ймовірність "народного волевиявлення" вкрай мала, адже військові дії не схильні до відповідних для референдуму умов. При цьому він згадав не лише територію ОРДЛО, а й тимчасово окуповану Херсонську та частину Запорізької областей.

"Коли безпека повністю не забезпечена, […] у цих умовах навряд чи можна говорити (про проведення "референдумів")", — зазначив рупор Кремля.

При цьому, на думку пєскова, найбільша загроза походить, звичайно ж, саме від української армії, а аж ніяк не від росіян, які розстрілюють мирних жителів, їхні будинки та громадянську інфраструктуру по всіх регіонах України.

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Також прессекретар кривавого диктатора зазначив, нібито Кремль абсолютно не зацікавлений у подібних "референдумах". пєсков наголошує, що долю регіону "мають вирішувати люди, які живуть на цих територіях".

Слід додати, що раніше на Херсонщині місцеві колаборанти заявляли про бажання приєднати область до росії вже до кінця 2022 року.

Також "Телеграф" писав про те, що на території ОРДЛО бойовики готують не лише "референдум", а ще й хочуть провести "трибунал" над кількома українськими політиками. Серед них — одразу два наші президенти.