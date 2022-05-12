"Референдуми" окупантів на Донбасі та Херсонщині: названо можливу дату та причину її вибору

Колаборанти могли б провести голосування в будь-який день, проте тягнуть, намагаючись маніпулювати Заходом

рф 11 вересня може провести "референдуми" щодо приєднання так званих "ЛНР" і "ДНР", а також тимчасово окупованої Херсонщини, яку окупанти намагаються відрізати від України, до складу росії.

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Про це генеральний директор інформагентства "Інтерфакс-Україна" Олександр Мартиненко розповів у своєму інтерв'ю для порталу "НВ".

"Один із варіантів, який росія зараз готує, — проведення 11 вересня цього року (під час єдиного дня голосування, що проходить у рф) "референдумів" у Донецькій, Луганській областях та на території Херсонської області (яку вони захопили та сподіваються, що вона буде під їх контролем до вересня) про приєднання до росії", — пояснив Мартиненко.

За його словами, саме ця дата — 11 вересня обрана не випадково, тому що голосування серед мирного населення можна було б провести в будь-який день. Проте "референдуми" вирішили все відкласти на кілька місяців для того, щоб "поторгуватися", зокрема із Заходом, аби ті не анексували українську територію.

"Я майже не сумніваюся, що жодних розмов Захід із цього приводу не вестиме. Це загроза — "зробіть нам щось, бо ми зараз їх усіх анексуємо". Проведуть вони у вересні (голосування — ред. редакцією) чи ні – мені важко сказати", — підсумував Мартиненко.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що під час відвідин тимчасово окупованого Херсону секретар генеральної ради "єдиної росії" андрій турчак зробив досить голосну заяву проте, що росія нібито "прийшла до регіону назавжди".