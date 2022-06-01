Бойовики "днр" готують "трибунал та розстріл" для Зеленського та ще двох політиків

Загарбники звинувачують українських політиків у тому, що ті нібито віддавали накази вбивати мирне населення Донбасу

Окупаційна влада Донбасу має намір провести "міжнародний трибунал", на якому судитиме президента України Володимира Зеленського, лідера партії "Євросолідарність" Петра Порошенка, а також екссекретаря РНБО Олександра Турчинова.

Про це у середу, 1 червня, повідомили у Телеграм-каналі "Центру протидії дезінформації", відмітивши, що так звана "нова влада "днр" вважає українського лідера Зеленського, експрезидента України Порошенка та політика Турчинова "військовими злочинцями", адже саме вони нібито своїми підписами посилали "нацистів" на Донбас вбивати мирне населення.

Окрім того, роспропаганда поширювала неправдиву інформацію про те, що секретар радбезу рф микола патрушев отримав нові розвідувальні дані, згідно з якими, візит польського президента Анджея Дуди до Києва і його заяви щодо стирання кордонів України та Польщі передують реальним діям зі швидкого загарбання Варшавою українських територій.

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В Україні на новий виток російської пропаганди відреагували досить бурхливо. Зокрема радник міського голови Петро Андрющенко у своєму Телеграм-каналі саркастично висловився про намір так званої "нової влади днр" провести трибунал над українськими чиновниками, наголосивши, що після таких заяв можна очікувати лише на заяву від рф про колонізацію Марсу або залучення до війни в Україні інопланетян.

"В так званої "днр" заявили, що на трибуналі в Маріуполі, статус якого розробляють з росією, засудять Зеленського, Порошенко та Турчинова. До розстрілу, як найвищої міри покарання. І в той самий час радбез у росії заявив, що таки "референдуму" в Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської області бути. Цього року. Чекаю на заяву про колонізацію Марсу та залучення до союзників інопланетян. Ну щоб вже точно бути впевненим, що все заявлене відбудеться", — написав він.

Користувачів мережі заява пропагандистів також потішила. Дехто відмічає, що дуже смішно виглядає бажання терористів створити трибунал. Є й такі, хто порівнює бажання "днр" судити Зеленського із "бажанням Гітлера створити трибунал над Сталіним за оборону Сталінграда".

реакція користувачів мережі на нову пропаганду від росії

Раніше "Телеграф" повідомляв, як ватажок бойовиків на Донбасі денис пушилін заявив, що на українських військовослужбовців, які з перших днів війни з росією тримали оборону українського Маріуполя від окупаційної армії рф і були евакуйовані на територію Донбасу, чекає трибунал.