Зеленський назвав втрати України у війні та пройшовся по слабкостям путіна

Володимир Зеленський озвучив щоденну кількість поранених та вбитих військових

Україна втрачає щодня від 60 до 100 своїх захисників. Такі цифри назвав президент України Володимир Зеленський, зазначивши, що ситуація надважка і найскладніша вона на сході України та півдні Донецької та Луганської областей. Поранення отримують близько 500 українських воїнів.

Про це він розповів у інтерв’ю американському каналу Newsmax. Український президент також наголосив, що Україна зараз є захисним периметром для інших країн.

Чому росії не виграти війну проти України?

Зеленський не лише розповів про українські втрати, а й розкритикував незавершеність санкцій проти російського президента володимира путіна. Світ має припинити його захищати, наполягає український лідер, нагадуючи про можливості для диктатора "зберегти обличчя".

Висловився український президент про спроби замахів на нього, нагадаємо, про них стало відомо навесні. Зеленський назвав спроби вбити лідера країни — слабкістю, як і нездатність вийти на переговори та окупувати меншу країну.

Як раніше писав "Телеграф", що аналітики передбачили повалення путіна у разі програшу у війні. При цьому реальний стан справ на фронті та колосальні втрати росії замовчуються.