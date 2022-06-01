Провал путіна у війні призведе до його повалення: аналітики зробили висновки з трьох місяців війни росії проти України

Аналітики вважають, що якщо росія програє у війні, то це призведе до повалення путінського режиму

Російський диктатор володимир путін вважає, що понад 30 тисяч убитих солдатів окупаційної армії це прийнятна ціна за досягнення навіть "незначної перемоги" у війні проти України.

Про це йдеться в матеріалі Mirror, який був підготовлений за інформацією конфіденційного звіту аналітиків, наданого вищим чиновникам Великобританії.

У ньому йдеться про те, які висновки було зроблено з більш ніж трьох місяців повномасштабного військового протистояння.

Зокрема повідомляється, що путін "переконав себе" в тому, що нібито перемога не за горами і вона дозволить йому здобути сильні важелі впливу на Київ, а величезна кількість убитих російських солдатів у його виставі є "прийнятною жертвою" за захоплення Донбасу. Автори доповіді переконані, що російський диктатор не піде на застосування ядерної зброї, навіть якщо зазнає поразки на Сході України.

Втім, якщо росія зазнає поразки у війні, то це також призведе до повалення путіна.

Бої на Донбасі, йдеться в матеріалі, в цей час ведуться за допомогою "виснажливих піхотних атак", які авторам доповіді більше нагадали 1945 рік, а не 2022. Це дозволяє оккупантам просуватися на 1-2 кілометри на день, але веде до величезних втрат і локальних заколотів в окупаційній армії.

Попри це путіну та його оточенню вдавалося до цього часу тримати реальний стан справ на фронті в таємниці від громадськості або звалювати відповідальність за невдачі на різних чиновників, частину яких вже заарештували.

Як повідомлялося раніше, президент України Володимир Зеленський зазначив, що нашій країні не вистачає зброї для проведення повномасштабної деокупації на східному напрямку, але додав, що поспішати з цим не будуть, оскільки у пріоритеті збереження людських життів.