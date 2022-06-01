Провал путина в войне приведет к его свержению: аналитики сделали выводы из трех месяцев войны россии против Украины

Аналитики считают, что если россия проиграет в войне, то это приведет к свержению путинского режима

Российский диктатор владимир путин считает, что более 30 тысяч убитых солдат оккупационной армии это приемлемая цена за достижение даже "незначительной победы" в войне против Украины.

Об этом говорится в материале Mirror, который был подготовлен по информации из конфиденциального отчета аналитиков, предоставленного высшим чиновникам Великобритании.

В нем идет речь о том, какие выводы были сделаны из более чем трех месяцев полномасштабного военного противостояния.

В частности сообщается, что путин "убедил себя" в том, что якобы победа не за горами и она позволит ему получить сильные рычаги влияния на Киев, а огромное количество убитых российских солдат в его представлении являются "приемлемой жертвой" за захват Донбасса. Авторы доклада убеждены, что российский диктатор не пойдет на применение ядерного оружия, даже если потерпит поражение на Востоке Украины.

Впрочем, если россия потерпит поражение в войне, то это также приведет к свержению путина.

Бои на Донбассе, говорится в материале, в настоящее время ведутся посредством "изнурительных пехотных атак", которые авторам доклада больше напомнили 1945 год, а не 2022. Это позволяет им продвигаться на 1-2 километра в день, но ведет к огромным потерям и локальным мятежам в оккупационной армии.

Несмотря на это путину и его окружению удавалось до этого времени держать реальное положение дел на фронте в тайне от общественности или сваливать ответственность за неудачи на различных чиновников, часть из которых уже арестовали.

Как сообщалось ранее, президент Украины Владимир Зеленский отметил, что нашей стране не хватает оружия для проведения полномасштабной деоккупации на восточном направлении, но добавил, что спешить с этим не будут, поскольку в приоритете — сохранение человеческих жизней.