Стало відомо, скільки часу знадобиться ЗСУ для опанування потужної зброї від США

РСЗВ, які вже найближчим часом може отримати Україна, можуть поцілити у ціль на відстані 70 кілометрів

Українським захисникам знадобиться близько трьох тижнів, аби належним чином опанувати сучасні ракетні системи HIMARS американського виробництва. Саме цю зброю Україна повинна отримати в рамках нового пакету військової допомоги від США при умові, що не використовуватиме їх задля ударів по території рф.

Як пише видання The Wall Street Journal, посилаючись на інформацію, отриману від заступника державного секретаря Штатів із питань оборонної політики Коліна Кала, нове обладнання, яке вже найближчим часом отримає Київ, стане найбільш новітнім озброєнням, наданим США з початку повномасштабного вторгнення росії.

"Українська сторона близько двох місяців просила їх надати, не отримуючи на це дозволу, що викликало розчарування як в Києві, так і у Вашингтоні", — йдеться в тексті видання.

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За словами Кала, США готові передати Україні ракетні системи HIMARS виключно після того, як отримають гарантії, що вони не використовуватимуться українцями задля нанесення ударів по територіям російської федерації.

"З часу приходу до влади президента Байдена, США надіслали Україні оборонної допомоги на 5,3 млрд дол, більшу частину з якої — 4,6 млрд дол — після вторгнення", — зазначає видання.

Варто нагадати, що кількома днями президента Сполучених Штатів Америки Джо Байдена прийняв рішення надати Києву сучасне дальнобійне озброєння РСЗВ HIMARS після того, як Україна запевнила, що не застосовуватиме американські ракетні системи за цілями на території росії.

Раніше "Телеграф" також повідомляв, що глава Держдепу США Ентоні Блінкен заявив, що Америка виділить Україні новий пакет військової допомоги у розмірі 700 мільйонів доларів.