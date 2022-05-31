Війна — день 97: росія щосили штурмує Луганщину, втрачаючи позиції на півдні України

Оперативно про головне за 31 травня

Україна відбиває широкомасштабне російське вторгнення 97-й день поспіль. Російське військове командування сконцентрувало на Донбасі всі свої вільні війська і не зважаючи на втрати штурмує українські позиції, змістивши фокус своїх цілей на повне захоплення Луганської області, що, на думку військових експертів, є бажанням будь-що надати російському диктатору володимиру путіну яку-небудь значну перемогу над Україною. Проте, роблячи ставку на захоплення Луганщини, росіяни послаблюють свої угруповання на інших напрямках, чим успішно користуються ЗСУ, відвойовуючи свої території на півдні країни.

У цьому матеріалі "Телеграф" інформує про найважливіші події України та світу за 31 травня, але оперативніше отримувати інформацію читачі можуть у нашому телеграм-каналі за цим посиланням.

00:00 Ударна авіація Повітряних Сил ЗСУ 30 травня завдала вогневих ударів по окупаційним військам у Харківській, Донецькій, Луганській та Херсонській областях.

Ударні групи штурмовиків та бомбардувальників під прикриттям винищувачів здійснили до десяти авіанальотів на ворожі позиції. Завдано вогневого ураження по складах боєприпасів, скупченню броньованої техніки, живої сили російських військ.

Нагадаємо, інформацію про те, як минуло 28 травня, читайте в публікації: "Війна — день 94: ситуація на Донбасі погіршується, а окупанти продовжують тиснути біля Сєверодонецька".

Новини за 29 травня доступні у матеріалі: "Війна — день 95: ЗСУ тримають Сєвєродонецьк і наступають на півдні".

А про те, що відбувалося 30 травня, можна прочитати у трансляції: "Війна — день 96: росіяни увійшли до Сєвєродонецька, а ЗСУ пішли в контрнаступ на півдні України".