Лукашенко нагородив своїх силовиків за участь у путінській війні проти України: у мережу злили фото

Детальніше про подію обіцяють розповісти на одному з білоруських телеканалів

Самопроголошений президент білорусі олександр лукашенко, який кількома днями раніше почав стягувати свої війська до українського напряму, нагородив кількох співробітників Комітету державної безпеки (КДБ) республіки, що брали участь у так званій "спецоперації" в Україні.

Про це у вівторок, 31 травня, повідомив наближений до невизнаного лідера Телеграм-канал "Пул первого", відмітивши, що усі подробиці розголошуватимуть пізніше.

"Ще один захід у робочому графіку "Першого" – під грифом "цілком таємно". Президент сьогодні нагородив співробітників Комітету держбезпеки, які брали участь у спецоперації КДБ на території України", — йдеться в тексті публікації.

Лукашенко нагородив співробітників кдб за участь у "спецоперації в Україні"

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Варто відзначити, що достеменно невідомо, що саме приховано під фразою "спецоперація в Україні" — повномасштабне російське вторгнення на українські землі чи певна діяльність спецслужб Білорусі. Кадри за нагородження та деталі обіцяють показати у вівторок, 31 травня, у фільмі "Дорога додому", який у вечірній час вийде на білоруському каналі "ОНТ".

Раніше "Телеграф" повідомляв, що кількома днями раніше невизнаний світовою спільнотою білоруський президент олександр лукашенко наказав створити оперативне командування Збройних сил республіки на українському напрямі. Після цього, міністр оборони білорусі Віктор Хренін виступив із заявою про те, що, крім стягування військ до українських кордонів, у республіці планують створити ще й допоміжне військо із добровольців. Це викликало неабиякий резонанс та дискусії. Зокрема, соратник лідерки білоруської опозиції Світлани Тихановської, журналіст Франак Вячорка наголосив, що ідея створення народного ополчення з боку лукашенка приречена на провал.