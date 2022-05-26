лукашенко пішов на тривожний для України крок: зроблено військове розпорядження

Влада Білорусі перекидає до українського кордону ще більше військових

У четвер, 26 травня, невизнаний світовою спільнотою президент Білорусі олександр лукашенко розпорядився створити оперативне командування Збройних сил Білорусії на українському напрямі.

Відповідне відео розповсюдив Telegram-канал "Пул Першого".

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У ході засідання лукашенко зазначив, що на Білорусь нібито буде військовий тиск з боку Польщі, Литви, Латвії та війська НАТО, які знаходяться у цих країнах, а також шляхом підтримки та ескалації бойових дій в Україні.

"На жаль, відкрився новий напрямок, нові фронти і ми не можемо не приділяти цьому уваги. Міністр оборони запропонував нам ще одне оперативне командування відкрити на південному фланзі, південному напрямку нашої країни…Нам терміново треба створювати цей оперативний напрямок. Разом північним, північно-західним тепер буде й південне крило", — заявив невизнаний президент Білорусі.

Він додав, що вже зараз Білорусь має відпрацьовувати захист своїх південних кордонів, туди стягуються сили білоруської армії, зокрема батальонно-тактичні групи. За словами лукашенка, навчання йдуть, але поки без війни.

Нагадаємо, що з боку Білорусі, як і раніше, зберігається висока ймовірність вильоту крилатих ракет, а також авіації окупантів. Це загрожує руйнуваннями не лише військової, а й цивільної інфраструктури України.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що на думку генерал-майора Ігоря Романенка, реальний вступ у війну лукашенка на боці диктатора володимира путіна буде можливим у тому випадку, якщо він побачить, що Москва таки реалізує свої плани в Україні. При цьому у разі, якщо ЗСУ гідно триматиме оборону і далі знищуватиме окупантів, такий випадок малоймовірний.