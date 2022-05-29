Навіщо лукашенко створює "народне ополчення": опозиціонер із Білорусі назвав три причини

Соратник лідерки білоруської опозиції заявив, що ідея створення народного ополчення з боку лукашенка приречена на провал

Білоруський диктатор Олександр Лукашенко намагається збільшити збройні сили країни за рахунок створення народного ополчення, а причин для цього в нього одразу три.

Про це розповів у інтерв’ю НВ радник білоруської опозиціонерки Світлани Тихановської, журналіст Франак Вячорка.

За його словами, перша причина полягає в тому, що лукашенко потребує видимості певної загрози, наприклад, з боку НАТО, що дозволило б відвернути частину уваги населення від внутрішніх проблем.

Друга причина, каже Вячорка, полягає у тому, що лукашенко намагається показати лояльність до путіна, оскільки російський диктатор залишається єдиним гарантом того, що він залишиться при владі. Якщо підтримка з боку кремля вичерпається, то і режим лукашенка впаде разом з усією вертикаллю.

Опозиціонер також не виключив, що є третя причина, яка криється в необхідності боротьби з партизанами, оскільки ті в перші місяці російського вторгнення в Україну провели кілька успішних акцій, що змусило лукашенка шукати способи їх нейтралізувати.

"Я думаю, що це мертвонароджений проєкт. Він уже створював кілька разів дружинників, щоб патрулювати вулиці білоруських міст, і все це провалилося. Ніхто не бажає цим займатися", — додав Вячорка.

За словами журналіста, мешканці Білорусі не мають мотивації повертатися до часів сталінізму, комсомолу, піонерії та озброєних дружин.

Як повідомлялося раніше, "Телеграф" поговорив з експертами, які розповіли, чи існує нині загроза з боку Білорусі, навіщо лукашенко проводить нові військові навчання і чи піде він зрештою на загострення ситуації з Україною.