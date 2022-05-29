Зачем лукашенко создает "народное ополчение": оппозиционер из Беларуси назвал три причины

Соратник лидера белорусской оппозиции заявил, что идея о создании народного ополчения со стороны лукашенко обречена на провал

Беларусский диктатор александр лукашенко пытается увеличить вооруженные силы страны за счет создания народного ополчения, а причин для этого у него сразу три.

Об этом рассказал в интервью НВ советник белорусской оппозиционерки Светланы Тихановской, журналист Франак Вячорка.

По его словам, первая причина заключается в том, что лукашенко нуждается в видимости некой угрозы, например, со стороны НАТО, что бы позволило отвлечь часть внимания населения от внутренних проблем.

Вторая причина, говорит Вячорка, заключается в том, что лукашенко пытается показать лояльность к путину, поскольку российский диктатор остается единственным гарантом того, что он останется во власти. Если поддержка со стороны кремля иссякнет, то и режим лукашенко рухнет вместе со всей вертикалью.

Оппозиционер также не исключил, что есть и третья причина, которая кроется в необходимости борьбы с партизанами, поскольку те в первые месяцы российского вторжения в Украину провели несколько успешных акций, что вынудило лукашенко искать способы их нейтрализовать.

"Я думаю, что это мертворожденный проект. Он уже создавал несколько раз дружинников, чтобы патрулировать улицы белорусских городов, и все это провалилось. Никто не желает этим заниматься", — добавил Вячорка.

По словам журналиста, у жителей Беларуси нет мотивации возвращаться ко временам сталинизма, комсомола, пионерии и вооруженных дружин.

Как сообщалось ранее, "Телеграф" поговорил с экспертами, которые рассказали, существует ли в настоящее время угроза со стороны Беларуси, зачем лукашенко проводит новые воинские учения и пойдет ли он в конечном итоге на обострение ситуации с Украиной.