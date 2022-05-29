Зачем лукашенко создает "народное ополчение": оппозиционер из Беларуси назвал три причины
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Соратник лидера белорусской оппозиции заявил, что идея о создании народного ополчения со стороны лукашенко обречена на провал
Беларусский диктатор александр лукашенко пытается увеличить вооруженные силы страны за счет создания народного ополчения, а причин для этого у него сразу три.
Об этом рассказал в интервью НВ советник белорусской оппозиционерки Светланы Тихановской, журналист Франак Вячорка.
По его словам, первая причина заключается в том, что лукашенко нуждается в видимости некой угрозы, например, со стороны НАТО, что бы позволило отвлечь часть внимания населения от внутренних проблем.
Вторая причина, говорит Вячорка, заключается в том, что лукашенко пытается показать лояльность к путину, поскольку российский диктатор остается единственным гарантом того, что он останется во власти. Если поддержка со стороны кремля иссякнет, то и режим лукашенко рухнет вместе со всей вертикалью.
Оппозиционер также не исключил, что есть и третья причина, которая кроется в необходимости борьбы с партизанами, поскольку те в первые месяцы российского вторжения в Украину провели несколько успешных акций, что вынудило лукашенко искать способы их нейтрализовать.
"Я думаю, что это мертворожденный проект. Он уже создавал несколько раз дружинников, чтобы патрулировать улицы белорусских городов, и все это провалилось. Никто не желает этим заниматься", — добавил Вячорка.
По словам журналиста, у жителей Беларуси нет мотивации возвращаться ко временам сталинизма, комсомола, пионерии и вооруженных дружин.
Как сообщалось ранее, "Телеграф" поговорил с экспертами, которые рассказали, существует ли в настоящее время угроза со стороны Беларуси, зачем лукашенко проводит новые воинские учения и пойдет ли он в конечном итоге на обострение ситуации с Украиной.