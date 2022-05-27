Вооруженных сил мало: Лукашенко приказал создать новую армию

В РБ появятся народные ополченцы

В Беларуси, на территории которой создали оперативное командование вооруженных сил на украинском направлении, хотят создать вспомогательное войско из добровольцев.

Об этом министр обороны Беларуси Виктор Хренин заявил прессе во время сбора "Военная безопасность и обороны государства", передает официальный Telegram-канал ведомства.

Сообщается, что самопровозглашенный президент Беларуси александр лукашенко поручил Минообороны создать народное ополчение, что в разы увеличит количество бойцов в армии РБ.

"На вчерашнем совещании в рамках корректирования вопросов развития вооруженных сил главнокомандующим поставлена задача, в том числе, создать у нас в стране и народное ополчение. Для этого есть люди. Количество защитников нашей родины увеличится в разы. Для нас это очень важно в нынешней обстановке, чтобы на данный момент мирно показывать, что не надо к нам соваться, потому что ответ будет адекватным", — заявил Хренин.

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Ранее сообщалось, что белорусы и россияне подозрительно "зашевелились" вблизи северной границы с Украиной.

Напомним, на встрече с пионерами лукашенко показал детям, как правильно открывать бутылку с соком.