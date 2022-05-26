лукашенко пошел на тревожный для Украины шаг: сделано военное распоряжение

Власти Беларуси перебрасывают на украинскую границу еще больше военных

В четверг, 26 мая, непризнанный мировым сообществом президент Беларуси александр лукашенко распорядился создать оперативное командование Вооруженных сил Белоруссии на украинском направлении.

Соответствующее видео распространил Telegram-канал "Пул Первого".

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В ходе заседания лукашенко отметил, что на Беларусь якобы будет оказываться военное давление со стороны Польши, Литвы, Латвии и войск НАТО, которые находятся в этих странах, а также путем поддержки и эскалации боевых действий в Украине.

"К сожалению, открылось новое направление, новые фронты и мы не можем не уделять этому внимания. Министр обороны предложил нам еще одно оперативное командование открыть на южном фланге, южном направлении нашей страны… Нам срочно нужно создавать это оперативное направление. Вместе с северным, северо- западным теперь будет и южное крыло", — заявил непризнанный президент Беларуси.

Он добавил, что уже сейчас Беларусь должна отрабатывать защиту своих южных границ, туда стягиваются силы белорусской армии, в частности, батальонно-тактические группы. По словам лукашенко, учения идут, но пока без войны.

Напомним, что со стороны Беларуси по-прежнему сохраняется высокая вероятность вылета крылатых ракет, а также авиации оккупантов. Это чревато разрушениями не только военной, но и гражданской инфраструктуры Украины.

Ранее "Телеграф" сообщал, что по мнению генерал-майора Игоря Романенко, реальное вступление в войну лукашенко на стороне диктатора владимира путина будет возможно в том случае, если он увидит, что Москва реализует свои планы в Украине. При этом в случае, если ВСУ достойно будет держать оборону и уничтожать оккупантов, такой случай маловероятен.