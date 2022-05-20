"А я сейчас покажу": лукашенко под аплодисменты пионеров открыл бутылку сока (видео)

Диктатор так и не показал, откуда на Беларусь готовилось нападение

В пятницу, 20 мая, на 86-й день полномасштабного вторжения рф в Украину непризнанный президент Беларуси александр лукашенко встретился с пионерским активом по случаю празднования 100-летия пионерского движения.

Об этом сообщает president.gov.by.

лукашенко поздравил ребят с праздником. "Вы еще совсем маленькие, но, можно сказать, стоите у истоков воссоздания, возрождения пионерской организации настоящей. У меня такое чувство, что этот год у нас будет очень активным и среди молодежи, нашей комсомольской организации БРСМ (Белорусский республиканский союз молодежи), и у вас, у пионеров. Самыми-самыми активными будут эти годы. Поэтому, естественно, вы у истоков, в начале возрождения", — заявил Лукашенко.

На мероприятии случился конфуз. Маленькие дети не могли открыть бутылки сока, а потому спасти ситуацию пришлось лично лукашенко. Диктатор показал, как надо открывать сок под аплодисменты юных пионеров.

Примечательно, что он начал с фразы "А я сейчас покажу", что стала мемом в сети.

Ранее сообщалось, что лукашенко расширил применение смертной казни в Беларуси.

Недавно непризнанный мировым сообществом президент Беларуси неожиданно похвалил ВСУ.