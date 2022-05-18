лукашенко расширил применение смертной казни: за что в беларуси могут расстрелять

Изменения, внесенные лидером республики, вступят в силу уже через 10 дней после их официального обнародования

Самопровозглашенный президент беларуси александр лукашенко утвердил поправки к Уголовному кодексу, предусматривающие смертную казнь за покушение на совершение теракта.

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Соответствующий закон в среду, 18 мая, появился на национальном правовом интернет-портале, передает "Интерфакс".

"В качестве исключительной меры наказания допускается применение смертной казни — расстрела (до отмены смертной казни) за преступления, предусмотренные частью 2 статьи 124, частью 3 статьи 126, частью 3 статьи 289 и частью 2 статьи 359 настоящего Кодекса, или за связанные с умышленным лишением жизни человека при обременительных обстоятельствах, некоторые другие особо тяжкие преступления", – отмечается в тексте документа.

За что в Беларуси теперь могут быть расстреляны:

за акты международного терроризма (преступления, совершенные в отношении иностранца или международной организации);

за акты терроризма, совершенные организованной группой лиц, или за преступные действия, совершаемые с применением объектов атомной энергии, использованием радиоактивных веществ, сильнодействующих, токсичных химических или биологических веществ или связанных с убийством человека;

за убийства государственных или общественных деятелей, совершенных в связи с государственной или общественной деятельностью пострадавшего лица.

Следует отметить, что если раньше смертная казнь не имела права назначать за подготовку преступлений, то сейчас эти статьи внесены в список исключений.

Ранее "Телеграф" сообщал, что непризнанный мировым сообществом белорусский политик может готовиться к войне с Украиной. Об этом свидетельствуют данные разведок, согласно которым беларусь развернула свои войска сразу в трех направлениях.