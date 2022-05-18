лукашенко розширив застосування страти: за що в білорусі можуть розстріляти

Зміни, внесені лідером республіки, стануть чинним вже за 10 днів після їх офіційного оприлюднення

Самопроголошений президент Білорусі олександр лукашенко затвердив поправки до Кримінального кодексу, які передбачають смертну кару за замах на скоєння теракту.

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Відповідний закон у середу, 18 травня, з'явився на національному правовому інтернет-порталі, — передає "Інтерфакс".

"В якості виняткового заходу покарання допускається застосування смертної кари — розстрілу (до скасування смертної кари) за злочини, передбачені частиною 2 статті 124, частиною 3 статті 126, частиною 3 статті 289 та частиною 2 статті 359 цього Кодексу, або за пов'язані з умисним позбавленням життя людини за обтяжливих обставин, деякі інші особливо тяжкі злочини", — зазначається в тексті документу.

За що в Білорусі тепер можуть розстріляти:

за акти міжнародного тероризму (злочині, які були здійснені відносно іноземця або міжнародної організації);

за акти тероризму, які вчинила організована група осіб, або за злочинні дії, які вчиняються із застосуванням об'єктів атомної енергії, використанням радіоактивних речовин, сильнодіючих, токсичних хімічних чи біологічних речовин або пов'язаних із вбивством людини;

за вбивства державних чи громадських діячів, які були скоєні у зв'язку з державною чи громадською діяльністю постраждалої особи.

Варто відзначити, що, якщо раніше смертну кару не мала права призначати за підготовку злочинів, то зараз ці статті внесені до списку винятків.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що невизнаний світовою спільнотою білоруський політик може готуватися до війни з Україною. Про це свідчать дані розвідок, згідно з якими Білорусь розгорнула свої війська одразу на трьох напрямках.