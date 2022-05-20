"Победа Украины — шанс для Беларуси": история модели, которая бежала от режима Лукашенко и стала волонтером в Одессе

Девушка убежала от режима Лукашенко и верит, что после победы в Украине наступят перемены в Беларуси.

Известная белорусская модель и вице-мисс мира plus size в 2017 году Евгения Тюленева работает волонтером в Одессе и помогает украинцам.

Своей историей девушка поделилась с "Телеграфом". Она рассказала, что была вынуждена покинуть Беларусь и переехать в Украину.

"У меня были преследования за посты в соцсетях в Беларуси и я должна была быстро куда-то выехать. Украина — это самое приятное и безопасное место", — рассказывает Евгения.

Девушка считает, что из-за россии в Беларуси не получилось провести честные выборы и пока там режим диктатора Лукашенко она не сможет вернуться домой.

Евгении понравилась Украина и она решила остаться в Одессе. Сейчас она работает в волонтерском центре и верит, что победа в Украине принесет перемены Беларуси.

"Я думаю, что победа Украины — это будет шанс для Беларуси, еще один, который мы, к сожалению, опустили в 2020 году. Мы белорусы, нас здесь много в Украине, рассчитываем, что за победой Украины последуют перемены в Беларуси", — считает Евгения.

После победы девушка мечтает инвестировать в недвижимость в Одессе и принимать туристов.

Видео: Ян Доброносов

Отметим, что раннее в интервью "Телеграфу", волонтер Елена Назарова рассказала, как работает организация "Волонтерський рух Одеси" и как все желающие могут помочь нашим защитникам на передовой.

Также депутат облсовета Одессы Валерий Ославский считает, что для россии Одесса это ключевой город и они будут пытаться отрезать его от моря.