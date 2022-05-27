Вторжение в Украину: готовит ли его Лукашенко, приняв новое военное решение

Эксперты в военном деле и политике Олег Жданов и Евгений Магда специально для "Телеграфа" оценили, чего ждать Украине от Лукашенко

Непризнанный мировым сообществом президент Беларуси Александр Лукашенко распорядился создать оперативное командование Вооруженных сил Республики Беларусь (РБ) на украинском направлении.

Соответствующее заявление он сделал 26 мая на заседании Минобороны РБ. При этом со стороны Беларуси по-прежнему сохраняется высокая вероятность вылета российских крылатых ракет, а также авиации оккупантов.

Эксперты рассказали "Телеграфу", о чем говорят такие маневры белорусского диктатора.

Со стороны Беларуси есть другая опасность

Военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов акцентирует, что создание очередного органа военного управления потребует определенного времени. И, по его мнению, это скорее способствует оттягиванию гипотетического вступления белорусской армии в бои.

"Пока создадут орган управления, пока переподчинят ему какие-то войска. Потом этот орган управление захочет провести учения в плане взаимодействия и управляемости войск. То есть, Лукашенко продолжает играть свой спектакль. И для нас все эти создания штабов – не такая серьезная угроза. Главное следить – за возможным формированием ударной группировки на наших границах", – считает военный эксперт.

Сейчас, подчеркивает он, со стороны Беларуси просматривается другое обострение ситуации. А именно, что белорусская армия снимает технику с длительного хранения. Собирается ее проверять – пробегом, стрельбами.

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"Но при этом не проводится развертывание войск. Не прибывают военнообязанные для того, чтобы эту технику снимать с хранения, обслуживать, проверять, – отмечает Олег Жданов. – Это говорит о том, что они будут это делать силами постоянного состава, сегодняшнего состава вооруженных сил РБ. А один солдат на двух танках не может ездить. Так что – либо они готовятся к увеличению армии (что маловероятно, потому что на мобилизацию в Беларуси будет остро отрицательная реакция). Либо белорусы готовят эту технику для передачи рф, что наиболее вероятно. И для нас это проблема. Россияне получат более-менее исправную и относительно современную технику. Беларусь занималась этими вопросами, обновляла технику, которую отправляла на хранение".

Лукашенко не хочет идти на обострение ситуации с Украиной

Директор Института мировой политики, автор книги "Гибридная война" Евгений Магда акцентирует, что Лукашенко не первый раз демонстрирует свои воинственные настроения. Уже были внезапные проверки боеготовности сил специальных операций, всякого рода грозные заявления в адрес Украины, развертывание сил территориальной обороны Беларуси (которые на поверку выглядят не очень убедительно).

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"С моей точки зрения, Лукашенко совершает действия и делает заявления, которые формально позволяют показывать, что он остается союзником путина. Но в реалиях он, как по мне, не особо хочет идти на обострение ситуации с Украиной. И дело не только в том, что товарооборот между Беларусью и Украиной, в сравнении с прошлым годом, упал более чем на 90%. И не только в опасениях получить от Запада санкции, аналогичные введенным против рф. Суть в том, что идея войны с Украиной в РБ не популярна. И потому соответственно, говорить о серьезной угрозе белорусского вторжения, вторжения именно белорусских войск в Украину я бы не стал", – говорит Евгений Магда.

Он считает, что и сам Лукашенко понимает – подобный сценарий приведет его к стремительной потере власти.

"Белорусская армия не имеет никакого военного опыта. Она даже после возможных идеологических накачек не видит массово в украинцах врагов. И сам Лукашенко окажется после решения о вторжении очень уязвим. Потому, – резюмирует эксперт, – он будет провоцировать, делать громкие заявления, но вероятность белорусского вооруженного вторжения в Украину я оцениваю как минимальную".

Ранее "Телеграф" сообщал, что, по мнению генерал-майора Игоря Романенко, реальное вступление Беларуси в войну против Украины на стороне россии возможно лишь в случае, если агрессор будет побеждать.