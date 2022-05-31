Україна отримає від ЄС та G7 ще 9 мільярдів євро: деталі

Західні країни виділять новий пакет допомоги Україні

Європейський союз разом із партнерами з "Великої сімки" виділять для України пакет фінансової допомоги у розмірі 9 мільярдів євро.

Про це повідомив голова Європейської ради Шарль Мішель у своєму Твіттері.

"Європейська рада продовжить допомагати Україні з її невідкладними потребами разом із G7", — повідомив він.

За його словами, ЄС готовий виділити нашій країні пакет допомоги дев’яти мільярдів євро на відновлення.

Читайте також: Категорія Блоги/Думки Україна має колосальні проблеми, і на допомогу ЄС сильно розраховувати не варто Голова Українського аналітичного центру, економіст Олександр Охріменко спеціально для "Телеграфу" розповів, що Євросоюз не поспішатиме допомагати Україні

Варто зазначити, що повідомлення про виділення нового пакету допомоги надійшло після виступу президента України Володимира Зеленського в Єврораді. Глава держави закликав ЄС об’єднатися, щоб протидіяти росії, оскільки наслідки її вторгнення можуть вийти далеко за межі Європи.

Нагадаємо, що після цього Мішель повідомив, що ЄС погодив запровадження шостого пакету санкцій, яким буде накладено заборону на постачання танкерної нафти з росії. Таким чином часткове ембарго торкнеться близько 2/3 всієї нафти, що поставляється з росії в Європу.

Крім того, у новому санкційному пакеті йдеться про відключення найбільшого російського банку "Сбербанк" від системи SWIFT.