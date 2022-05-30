"росія розуміє тільки силу": Зеленський пояснив Європейській раді, чого добивається рф

Президент України закликав Європу виявити єдність

Наслідки російської агресії проти України вийшли далеко за межі нашої країни і навіть за межі європейського континенту, тому світові варто проявити силу, оскільки це єдина мова, яку розуміють у кремлі.

Про це розповів президент України Володимир Зеленський під час виступу перед Європейською Радою.

"Якщо хтось торпедує корабель, не може одна чи кілька кают сподіватися, що залишиться на плаву, коли інші потонуть", — сказав він.

За його словами, наслідки російського вторгнення можуть спричинити великі проблеми для всієї Європи. Наприклад, Зеленський зазначив, що москва шантажує глобальною продовольчою кризою і для цього використовує народи Африки та Азії, а якщо там почнеться голод, то це неминуче призведе до нової міграційної кризи у країнах південно-східної Європи.

Також він зазначив, що на енергетичному ринку у світі спостерігаються сильні коливання цін, оскільки росія ще минулого року зробила все, щоб ціни на енергоносії піднялися до надхмарних висот. Це, за словами глави держави, необхідно їй для того, щоб незадоволені європейці почали протестувати проти своїх урядів.

"Європа має показати силу. Бо тільки силу росія сприймає як аргумент. Настав цей час. Час вам бути не окремими, не уламками, а єдиним цілим", — сказав він.

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Як повідомлялося раніше, президент Польщі Анджей Дуда заявив, що його країна може стати гарантом безпеки для України і розкритикував Німеччину за повільне надання допомоги нашій країні, а Угорщину за підтримку російських наративів.