"россия понимает только силу": Зеленский объяснил Европейскому совету, чего добивается рф

Президент Украины призвал Европу проявить единство

Последствия российской агрессии против Украины вышли далеко за пределы нашей страны и даже за пределы европейского континента, а потому миру стоит проявить силу, поскольку это единственный язык, который понимают в кремле.

Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский во время выступления перед Европейским советом.

"Если кто-то торпедирует корабль, не может одна или несколько кают надеяться, что останется на плаву, когда другие потонут", — сказал он.

По его словам, последствия российского вторжения могут вызвать большие проблемы для всей Европы. Например, Зеленский указал, что москва шантажирует глобальным продовольственным кризисом и для этого использует народы Африки и Азии, а если там начнется голод, то это неизбежно приведет к новому миграционному кризису в странах юго-восточной Европы.

Также он указал на то, что на энергетическом рынке в мире наблюдаются сильные колебания цен, поскольку россия еще в прошлом году сделала все, чтобы цены на энергоносители поднялись до заоблачных высот. Это, по словам главы государства, необходимо ей для того, чтобы недовольные европейцы начали протестовать против своих правительств.

"Европа должна показать силу. Ибо только силу россия воспринимает как аргумент. Настало это время. Пора вам быть не отдельными, не обломками, а единым целым", — сказал он.

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Как сообщалось ранее, президент Польши Анджей Дуда заявил, что его страна может стать гарантом безопасности для Украины и раскритиковал Германию за медленное выделение помощи нашей стране, а Венгрию за поддержку российских нарративов