Дуда дал Украине важное обещание и "пнул" Венгрию и Германию

Не все европейские страны с одинаковым энтузиазмом помогают Украине в борьбе с захватчиками

Президент Польши Анджей Дуда сообщил, что в случае если Украина официально предложит быть гарантом безопасности и мира после войны — предложение будет принято. Разговоры об этом уже были между Дудой и Владимиром Зеленским.

В эфире CNN польский лидер также отметил, что видит в этом соседский долг. Он также сравнил Польшу с парой других европейских стран не в пользу последних, вспомнив о недовольстве Венгрии и скорости поставок помощи от Германии.

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Дуда прокомментировал слова российской пропаганды, отметив, что жители нашей страны не нацисты, а россия напала на свободную и суверенную страну. Не преминул он поблагодарить и поляков за помощь украинским беженцам.

Что же касается упомянутых Дудой стран, то в Венгрии сильна поддержка российских нарративов. Один из соратников премьера страны даже распространяет ролики через подчиненные правительству СМИ, в которых сравнивает Украину с нацистской Германией.

Одна из причин серьезной поддержки Венгрией россии — плотное сидение на "ресурсной" игле. Из-за сопротивления этой страны до сих пор не принято нефтяное эмбарго и Европейская комиссия была вынужденна создать новый проект решения по отказу ЕС от российской нефти.

Как ранее писал "Телеграф", в Венгрии возмутились словам украинской советницы министра энергетики, о том, что трубопровод из россии в Венгрию проходит по территории Украины и может стать рычагом давления на страну.