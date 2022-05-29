Соратник премьера Венгрии приравнял Украину к Третьему рейху

Политик также усомнился в существовании украинской культуры

Один из ближайших соратников премьера Венгрии Жолт Байер продвигает в венгерских медиа ролики, в которых Украина сравнивается с Третьим рейхом.

Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на ролик Байера, который транслируют в венгерских проправительственных медиа. В частности видеозапись была обнародована главной газетой правительственного пула Венгрии "Magyar Nemzet".

Байер оттолкнулся от звучащих в Украине призывов о пересмотре российской культуры в украинском образовательном процессе и заявил, что это напоминает ему действия нацистской Германии в отношении еврейской культуры.

"Большие костры пылали тогда на улицах нацистской Германии, в них бросали произведения, вредные для немецкого мышления и немецкого народа, особенно и, конечно, произведения еврейских авторов", — сказал он.

Примечательно, что далее Байер начал утверждать, что якобы украинской культуры не существует и при этом повторил нарративы кремлевской пропаганды о том, что большая часть территории Украины были получены от Польши и россии.

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Напомним, 4 апреля в Венгрии прошли парламентские выборы, на которых победу вновь одержали представители партии Fidesz-KDNP, возглавляемой пророссийским политиком Виктором Орбаном.

Стоит отметить, что даже после того, как о событиях Бучи узнал весь мир, венгерские СМИ продолжили игнорировать войну в Украине. Более того во многих статьях венгерских журналистов присутствует антиукраинская риторика.

Вместе с тем новоизбранный президент страны Каталина Новак во время церемонии инаугурации обрушилась с критикой на россию и встала на сторону Украины, поддержав ее желание вступить в ЕС.