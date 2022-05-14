Укр

Новый президент Венгрии обрушилась на россию с обвинениями

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
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Каталина Новак Новость обновлена 14 мая 2022, 20:02
Каталина Новак

Будапешт поддерживает стремление Украины вступить в ЕС

В субботу, 14 мая, на 80-й день полномасштабного вторжения рф в Украину президент Венгрии Каталина Новак во время церемонии инаугурации озвучила позицию относительно войны в соседней стране.

Об этом сообщает telex.

Новак в 10 пунктах изложила свою позицию о войне в Украине.

  • Мы осуждаем путинскую агрессию, вооруженное нападение на суверенную Украину.
  • Мы навсегда скажем "нет" всем усилиям по восстановлению Советского Союза.
  • Мы, венгры, хотим мира здесь и в соседних странах, мы хотим мира, а не войны.
  • Это не наша война, но мы требуем расследования и наказания военных преступлений.
  • Мы не нейтральны, мы на стороне невинных жертв и правды. Мы выполняем свои обязательства в рамках ЕС и НАТО, но, если этого захотят венгерские интересы, мы скажем нет.
  • Мы ни при каких обстоятельствах не хотим отказываться от своего суверенитета, за который неоднократно сражались, и постоянно развиваем наши оборонные силы.
  • Мы поддерживаем вступление Украины в ЕС.
  • Мы готовы жертвовать ради мира и не будем препятствовать помощи наших союзников, но мы не согласимся на решения, требующие от венгров больше жертв, чем вред, который они причиняют российскому агрессору.
  • Мы готовы быть посредником между сторонами войны.
  • Мы настаиваем на обеспечении прав венгров, проживающих в Украине, как раньше, так и сейчас.

Ранее сообщалось, что в Венгрии требуют объяснений от украинского политика, который заявил, что путин предупредил Будапешт о нападении на Украину.

Напомним, Венгрия не собирается отказываться от российского газа.

Теги:
#Украина #Россия #Венгрия #Война с Россией