Новый президент Венгрии обрушилась на россию с обвинениями
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Будапешт поддерживает стремление Украины вступить в ЕС
В субботу, 14 мая, на 80-й день полномасштабного вторжения рф в Украину президент Венгрии Каталина Новак во время церемонии инаугурации озвучила позицию относительно войны в соседней стране.
Об этом сообщает telex.
Новак в 10 пунктах изложила свою позицию о войне в Украине.
- Мы осуждаем путинскую агрессию, вооруженное нападение на суверенную Украину.
- Мы навсегда скажем "нет" всем усилиям по восстановлению Советского Союза.
- Мы, венгры, хотим мира здесь и в соседних странах, мы хотим мира, а не войны.
- Это не наша война, но мы требуем расследования и наказания военных преступлений.
- Мы не нейтральны, мы на стороне невинных жертв и правды. Мы выполняем свои обязательства в рамках ЕС и НАТО, но, если этого захотят венгерские интересы, мы скажем нет.
- Мы ни при каких обстоятельствах не хотим отказываться от своего суверенитета, за который неоднократно сражались, и постоянно развиваем наши оборонные силы.
- Мы поддерживаем вступление Украины в ЕС.
- Мы готовы жертвовать ради мира и не будем препятствовать помощи наших союзников, но мы не согласимся на решения, требующие от венгров больше жертв, чем вред, который они причиняют российскому агрессору.
- Мы готовы быть посредником между сторонами войны.
- Мы настаиваем на обеспечении прав венгров, проживающих в Украине, как раньше, так и сейчас.
Ранее сообщалось, что в Венгрии требуют объяснений от украинского политика, который заявил, что путин предупредил Будапешт о нападении на Украину.
Напомним, Венгрия не собирается отказываться от российского газа.