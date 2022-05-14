Новый президент Венгрии обрушилась на россию с обвинениями

Будапешт поддерживает стремление Украины вступить в ЕС

В субботу, 14 мая, на 80-й день полномасштабного вторжения рф в Украину президент Венгрии Каталина Новак во время церемонии инаугурации озвучила позицию относительно войны в соседней стране.

Об этом сообщает telex.

Новак в 10 пунктах изложила свою позицию о войне в Украине.

Мы осуждаем путинскую агрессию, вооруженное нападение на суверенную Украину.

Мы навсегда скажем "нет" всем усилиям по восстановлению Советского Союза.

Мы, венгры, хотим мира здесь и в соседних странах, мы хотим мира, а не войны.

Это не наша война, но мы требуем расследования и наказания военных преступлений.

Мы не нейтральны, мы на стороне невинных жертв и правды. Мы выполняем свои обязательства в рамках ЕС и НАТО, но, если этого захотят венгерские интересы, мы скажем нет.

Мы ни при каких обстоятельствах не хотим отказываться от своего суверенитета, за который неоднократно сражались, и постоянно развиваем наши оборонные силы.

Мы поддерживаем вступление Украины в ЕС.

Мы готовы жертвовать ради мира и не будем препятствовать помощи наших союзников, но мы не согласимся на решения, требующие от венгров больше жертв, чем вред, который они причиняют российскому агрессору.

Мы готовы быть посредником между сторонами войны.

Мы настаиваем на обеспечении прав венгров, проживающих в Украине, как раньше, так и сейчас.

Ранее сообщалось, что в Венгрии требуют объяснений от украинского политика, который заявил, что путин предупредил Будапешт о нападении на Украину.

Напомним, Венгрия не собирается отказываться от российского газа.