Венгрия снова сделала приятное для россии заявление

Венгрия не собирается отказываться от российского газа

Венгрия, которая ранее согласилась платить рф за газ российскими рублями, не будет поддерживать эмбарго Европейского союза на поставки нефти и газа из россии.

Об этом заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто на пресс-конференции в Анкаре по итогам переговоров с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу, пишет Financial Post.

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По словам Сийярто, поставки российского газа в Венгрию осуществляются без перебоев. "Мы не поддержим санкции против российских нефти и газа", — заявил он.

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Как сообщал "Телеграф", ранее президент страны-агрессора, диктатор владимир путин поручил "в кратчайшие сроки" перевести расчеты за поставки российского газа в "недружественные страны" в рубли. Большинство стран ЕС отказались это делать, однако Венгрия на требования путина ответила согласием.

Напомним, в ЕС накануне согласовали пятый пакет санкций против россии из-за вторжения в Украину, который включает в себя запрет на поставки угля, а также транспортную блокаду.