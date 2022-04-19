Венгрия снова сделала приятное для россии заявление
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 488
Венгрия не собирается отказываться от российского газа
Венгрия, которая ранее согласилась платить рф за газ российскими рублями, не будет поддерживать эмбарго Европейского союза на поставки нефти и газа из россии.
Об этом заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто на пресс-конференции в Анкаре по итогам переговоров с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу, пишет Financial Post.
Проверенные новости о войне и не только ищите в нашем Telegram
По словам Сийярто, поставки российского газа в Венгрию осуществляются без перебоев. "Мы не поддержим санкции против российских нефти и газа", — заявил он.
Как сообщал "Телеграф", ранее президент страны-агрессора, диктатор владимир путин поручил "в кратчайшие сроки" перевести расчеты за поставки российского газа в "недружественные страны" в рубли. Большинство стран ЕС отказались это делать, однако Венгрия на требования путина ответила согласием.
Напомним, в ЕС накануне согласовали пятый пакет санкций против россии из-за вторжения в Украину, который включает в себя запрет на поставки угля, а также транспортную блокаду.
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-