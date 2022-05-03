путин предупредил Венгрию о подготовке вторжения: в Украине заговорили о последствиях

В СНБО говорят, что Венгрия хотела захватить Закарпатье

Власти Венгрии были предупреждены россией о том, что планируется полномасштабное военное вторжение в Украину.

Об этом рассказал в эфире телемарафона единых новостей секретарь СНБО Алексей Данилов.

По его словам, кровавый диктатор владимир путин предупредил официальный Будапешт о том, что собирается начать вторжение.

Кроме того, Данилов подчеркнул, что власти Венгрии были убеждены, что смогут забрать часть "своей территории", очевидно подразумевая Закарпатскую область. Вместе с тем он подчеркнул, что этого не случится никогда, а победу все равно одержит Украина.

"А эта страна, которая так себя вела… Ну посмотрим еще, какие последствия будут по итогам этой войны для этой страны", — сказал секретарь СНБО.

Как известно, после проигрыша Австро-Венгрии в Первой мировой войне, ее территория была разделена, а более 2/3 территории тогдашней Венгрии были переданы соседним странам. Наименьшая потерянная Венгрией территория, населенная этническими венграми, расположена вдоль Тисы в Закарпатье. Она вошла в состав Украины после Второй мировой войны.

Напомним, 4 апреля в Венгрии прошли парламентские выборы, на которых победу вновь одержали представители партии Fidesz-KDNP, возглавляемой пророссийским политиком Виктором Орбаном.

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Стоит отметить, что даже после того, как о событиях Бучи узнал весь мир, венгерские СМИ продолжили игнорировать войну в Украине. Более того во многих статьях венгерских журналистов присутствует антиукраинская риторика.