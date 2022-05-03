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путін попередив Угорщину про підготовку вторгнення: в Україні заговорили про наслідки

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Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
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володимир путін і Віктор Орбан Новина оновлена 03 травня 2022, 00:37
володимир путін і Віктор Орбан

У РНБО кажуть, що Угорщина хотіла захопити Закарпаття

Влада Угорщини була попереджена росією про те, що планується повномасштабне військове вторгнення в Україну.

Про це розповів у ефірі телемарафону єдиних новин секретар РНБО Олексій Данилов.

За його словами, кривавий диктатор володимир путін попередив офіційний Будапешт про те, що збирається почати вторгнення.

Крім того, Данилов підкреслив, що влада Угорщини була переконана, що зможе забрати частину "своєї території", очевидно маючи на увазі Закарпатську область. Водночас він наголосив, що цього не станеться ніколи, а перемогу все одно здобуде Україна.

"А ця країна, яка так поводилася... Ну подивимося ще, які наслідки будуть за підсумками цієї війни для цієї країни", — сказав секретар РНБО.

Як відомо, після програшу Австро-Угорщини у Першій світовій війні її територія була розділена, а понад 2/3 території тодішньої Угорщини були передані сусіднім країнам. Найменша втрачена Угорщиною територія, населена етнічними угорцями, розташована вздовж Тиси на Закарпатті. Вона увійшла до складу України після Другої світової війни.

Нагадаємо, 4 квітня в Угорщині відбулися парламентські вибори, на яких перемогу знову здобули представники партії Fidesz-KDNP, яку очолює проросійський політик Віктор Орбан.

Варто зазначити, що навіть після того, як про події Бучі дізнався весь світ, угорські ЗМІ продовжили ігнорувати війну в Україні. Щобільше, у багатьох статтях угорських журналістів є антиукраїнська риторика.

Теги:
#Україна #Росія #Угорщина #Олексій Данилов
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