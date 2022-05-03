Укр

В Венгрии обиделись на слова Данилова и требуют объяснений

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
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Алексей Данилов, владимир путин и Виктор Орбан Новость обновлена 03 мая 2022, 18:00
Алексей Данилов, владимир путин и Виктор Орбан

Дипломатический скандал набирает обороты

В Венгрии ответили на слова секретаря СНБО Алексея Данилова о том, что путин предупредил официальный Будапешт о полномасштабном вторжении в Украину.

Соответствующее заявление доступно на странице венгерского посольства в Украине в Facebook.

Венгерское посольство возмущено словами Данилова, а также призвало его отозвать свои заявления.

"Посольство Венгрии в Украине возмущено заявлениями секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексея Данилова, которые он сделал 2 мая 2022 во время телевизионного марафона относительно нашей родины. Эти утверждения об Венгрии содержат обвинения, которые являются ложными и необоснованными, а также разжигают ненависть против венгерского народа и Венгрии в украинском общественном мнении, страдающем от войны. Мы решительнее отвергаем и осуждаем клевету, прозвучавшую против Венгрии, а также стоящие за ними намерения. Мы также призываем г-на Данилова отозвать свои заявления!" — сообщили в посольстве Венгрии.

Кроме того, в посольстве требуют объяснений от компетентных руководителей Украины, как они представляют формирование двусторонних и добрососедских отношений между странами в будущем в свете данной ситуации.

Посолсьтво Венгрии недовольно высказываниями Алексея Данилова
Посолсьтво Венгрии недовольно высказываниями Алексея Данилова

Ранее сообщалось, что власти Венгрии не собираются отказываться от российского газа. Президент Венгрии Виктор Орбан даже готов платить кровавому диктатору владимиру путину рублями.

Теги:
#Украина #Россия #Венгрия #Война с Россией
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