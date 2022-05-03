В Венгрии обиделись на слова Данилова и требуют объяснений
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Дипломатический скандал набирает обороты
В Венгрии ответили на слова секретаря СНБО Алексея Данилова о том, что путин предупредил официальный Будапешт о полномасштабном вторжении в Украину.
Соответствующее заявление доступно на странице венгерского посольства в Украине в Facebook.
Венгерское посольство возмущено словами Данилова, а также призвало его отозвать свои заявления.
"Посольство Венгрии в Украине возмущено заявлениями секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексея Данилова, которые он сделал 2 мая 2022 во время телевизионного марафона относительно нашей родины. Эти утверждения об Венгрии содержат обвинения, которые являются ложными и необоснованными, а также разжигают ненависть против венгерского народа и Венгрии в украинском общественном мнении, страдающем от войны. Мы решительнее отвергаем и осуждаем клевету, прозвучавшую против Венгрии, а также стоящие за ними намерения. Мы также призываем г-на Данилова отозвать свои заявления!" — сообщили в посольстве Венгрии.
Кроме того, в посольстве требуют объяснений от компетентных руководителей Украины, как они представляют формирование двусторонних и добрососедских отношений между странами в будущем в свете данной ситуации.
Ранее сообщалось, что власти Венгрии не собираются отказываться от российского газа. Президент Венгрии Виктор Орбан даже готов платить кровавому диктатору владимиру путину рублями.
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