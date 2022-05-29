Соратник прем’єра Угорщини прирівняв Україну до Третього рейху
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Політик також засумнівався у існуванні української культури
Один із найближчих соратників прем’єра Угорщини Жолт Байєр просуває до угорських медіа роликів, у яких Україна порівнюється з Третім рейхом.
Про це повідомляє Українська правда з посиланням на ролик Байєра, який транслюють до угорських проурядових медіа. Зокрема, відеозапис був оприлюднений головною газетою урядового пулу Угорщини "Magyar Nemzet".
Байєр відштовхнувся від закликів про перегляд російської культури в українському освітньому процесі і заявив, що це нагадує йому дії нацистської Німеччини щодо єврейської культури.
"Великі багаття палали тоді на вулицях нацистської Німеччини, в них кидали твори, шкідливі для німецького мислення та німецького народу, особливо і, звичайно, твори єврейських авторів", — сказав він.
Примітно, що далі Баєр почав стверджувати, що нібито української культури не існує і при цьому повторив наративи кремлівської пропаганди про те, що більшу частину території України було отримано від Польщі та росії.
Нагадаємо, 4 квітня в Угорщині відбулися парламентські вибори, на яких перемогу знову здобули представники партії Fidesz-KDNP, яку очолює проросійський політик Віктор Орбан.
Варто зазначити, що навіть після того, як про події Бучі дізнався весь світ, угорські ЗМІ продовжили ігнорувати війну в Україні. Щобільше, у багатьох статтях угорських журналістів є антиукраїнська риторика.
Водночас новообраний президент країни Каталіна Новак під час церемонії інавгурації обрушилася з критикою на росію та стала на бік України, підтримавши її бажання вступити до ЄС.