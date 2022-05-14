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Новий президент Угорщини обрушилася на росію зі звинуваченнями

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
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Каталіна Новак Новина оновлена 14 травня 2022, 20:02
Каталіна Новак

Будапешт підтримує прагнення України вступити до ЄС

У суботу, 14 травня, на 80-й день повномасштабного вторгнення рф в Україну президент Угорщини Каталіна Новак під час церемонії інавгурації озвучила позицію щодо війни у сусідній країні.

Про це повідомляє telex.

Новак у 10 пунктах виклала свою позицію про війну в Україні.

  • Ми засуджуємо путінську агресію, збройний напад на суверенну Україну.
  • Ми назавжди скажемо "ні" всім зусиллям щодо відновлення Радянського Союзу.
  • Ми, угорці, хочемо миру тут та у сусідніх країнах, ми хочемо миру, а не війни.
  • Це не наша війна, але ми вимагаємо розслідування та покарання військових злочинів.
  • Ми не нейтральні, ми на боці безневинних жертв та правди. Ми виконуємо свої зобов’язання в рамках ЄС та НАТО, але якщо цього захочуть угорські інтереси, ми скажемо ні.
  • Ми ні в якому разі не хочемо відмовлятися від свого суверенітету, за який неодноразово билися, і постійно розвиваємо наші оборонні сили.
  • Ми підтримуємо вступ України до ЄС.
  • Ми готові жертвувати заради миру і не перешкоджатимемо допомоги наших союзників, але ми не погодимося на рішення, які вимагають від угорців більше жертв, ніж шкоду, яку вони завдають російському агресору.
  • Ми готові бути посередником між сторонами війни.
  • Ми наполягаємо на забезпеченні прав угорців, які проживають в Україні як раніше, так і зараз.

Раніше повідомлялося, що в Угорщині вимагають пояснень від українського політика, який заявив, що путін попередив Будапешт про напад на Україну.

Нагадаємо, Угорщина не збирається відмовлятися від російського газу.

Теги:
#Україна #Росія #Угорщина #Війна з Росією