Новий президент Угорщини обрушилася на росію зі звинуваченнями

Будапешт підтримує прагнення України вступити до ЄС

У суботу, 14 травня, на 80-й день повномасштабного вторгнення рф в Україну президент Угорщини Каталіна Новак під час церемонії інавгурації озвучила позицію щодо війни у сусідній країні.

Про це повідомляє telex.

Новак у 10 пунктах виклала свою позицію про війну в Україні.

Ми засуджуємо путінську агресію, збройний напад на суверенну Україну.

Ми назавжди скажемо "ні" всім зусиллям щодо відновлення Радянського Союзу.

Ми, угорці, хочемо миру тут та у сусідніх країнах, ми хочемо миру, а не війни.

Це не наша війна, але ми вимагаємо розслідування та покарання військових злочинів.

Ми не нейтральні, ми на боці безневинних жертв та правди. Ми виконуємо свої зобов’язання в рамках ЄС та НАТО, але якщо цього захочуть угорські інтереси, ми скажемо ні.

Ми ні в якому разі не хочемо відмовлятися від свого суверенітету, за який неодноразово билися, і постійно розвиваємо наші оборонні сили.

Ми підтримуємо вступ України до ЄС.

Ми готові жертвувати заради миру і не перешкоджатимемо допомоги наших союзників, але ми не погодимося на рішення, які вимагають від угорців більше жертв, ніж шкоду, яку вони завдають російському агресору.

Ми готові бути посередником між сторонами війни.

Ми наполягаємо на забезпеченні прав угорців, які проживають в Україні як раніше, так і зараз.

Раніше повідомлялося, що в Угорщині вимагають пояснень від українського політика, який заявив, що путін попередив Будапешт про напад на Україну.

Нагадаємо, Угорщина не збирається відмовлятися від російського газу.