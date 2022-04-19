Угорщина знову зробила приємну для росії заяву
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Угорщина не збирається відмовлятися від російського газу
Угорщина, яка раніше погодилася платити рф за газ російськими рублями, не підтримуватиме ембарго Європейського союзу на постачання нафти і газу з росії.
Про це заявив глава угорського МЗС Петер Сійярто на прес-конференції в Анкарі за підсумками переговорів із міністром закордонних справ Туреччини Мевлютом Чавушоглу, пише Financial Post.
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За словами Сійярто, постачання російського газу до Угорщини здійснюється без перебоїв. "Ми не підтримаємо санкції проти російських нафти та газу", — заявив він.
Як повідомляв "Телеграф", раніше президент країни-агресора, диктатор володимир путін доручив "у найкоротші терміни" перевести розрахунки за поставки російського газу в "недружні країни" в рублі. Більшість країн ЄС відмовилися це робити, проте Угорщина на вимоги путіна відповіла згодою.
Нагадаємо, в ЄС напередодні погодили п’ятий пакет санкцій проти росії через вторгнення в Україну, який включає заборону на постачання вугілля, а також транспортну блокаду.
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