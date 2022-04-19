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Угорщина знову зробила приємну для росії заяву

Автор
Ольга Броскова Ольга Броскова
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Автор
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Петер Сійярто Новина оновлена 19 квітня 2022, 13:53
Петер Сійярто

Угорщина не збирається відмовлятися від російського газу

Угорщина, яка раніше погодилася платити рф за газ російськими рублями, не підтримуватиме ембарго Європейського союзу на постачання нафти і газу з росії.

Про це заявив глава угорського МЗС Петер Сійярто на прес-конференції в Анкарі за підсумками переговорів із міністром закордонних справ Туреччини Мевлютом Чавушоглу, пише Financial Post.

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За словами Сійярто, постачання російського газу до Угорщини здійснюється без перебоїв. "Ми не підтримаємо санкції проти російських нафти та газу", — заявив він.

Як повідомляв "Телеграф", раніше президент країни-агресора, диктатор володимир путін доручив "у найкоротші терміни" перевести розрахунки за поставки російського газу в "недружні країни" в рублі. Більшість країн ЄС відмовилися це робити, проте Угорщина на вимоги путіна відповіла згодою.

Нагадаємо, в ЄС напередодні погодили п’ятий пакет санкцій проти росії через вторгнення в Україну, який включає заборону на постачання вугілля, а також транспортну блокаду.

Теги:
#Газ #Росія #Угорщина
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