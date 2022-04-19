Угорщина знову зробила приємну для росії заяву

Угорщина не збирається відмовлятися від російського газу

Угорщина, яка раніше погодилася платити рф за газ російськими рублями, не підтримуватиме ембарго Європейського союзу на постачання нафти і газу з росії.

Про це заявив глава угорського МЗС Петер Сійярто на прес-конференції в Анкарі за підсумками переговорів із міністром закордонних справ Туреччини Мевлютом Чавушоглу, пише Financial Post.

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За словами Сійярто, постачання російського газу до Угорщини здійснюється без перебоїв. "Ми не підтримаємо санкції проти російських нафти та газу", — заявив він.

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Як повідомляв "Телеграф", раніше президент країни-агресора, диктатор володимир путін доручив "у найкоротші терміни" перевести розрахунки за поставки російського газу в "недружні країни" в рублі. Більшість країн ЄС відмовилися це робити, проте Угорщина на вимоги путіна відповіла згодою.

Нагадаємо, в ЄС напередодні погодили п’ятий пакет санкцій проти росії через вторгнення в Україну, який включає заборону на постачання вугілля, а також транспортну блокаду.