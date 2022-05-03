В Угорщині образилися на слова Данілова та вимагають пояснень
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
- 408
Дипломатичний скандал набирає обертів
В Угорщині відповіли на слова секретаря РНБО Олексія Данілова про те, що путін попередив офіційний Будапешт про повномасштабне вторгнення в Україну.
Відповідна заява доступна на сторінці угорського посольства в Україні у Facebook.
Угорське посольство обурене словами Данілова, а також закликало його відкликати свої заяви.
"Посольство Угорщини в Україні обурене заявами секретаря Ради національної безпеки й оборони України (РНБО) Олексія Данілова, які він зробив 2 травня 2022 року під час телевізійного марафону, стосовно нашої батьківщини. Ці твердження про Угорщину містять звинувачення, які є неправдивими та необґрунтованими, а також розпалюють ненависть проти угорського народу та Угорщини в українській громадській думці, яка потерпає від війни. Ми найрішучіше відкидаємо і засуджуємо брехливі наклепи, які пролунали проти Угорщини, а також наміри, які стоять за ними. Ми також закликаємо пана Данілова відкликати свої заяви!" — повідомили у посольстві Угорщини.
Крім того, у посольстві вимагають пояснень від компетентних керівників України, як вони представляють формування двосторонніх та добросусідських відносин між країнами у майбутньому у світлі цієї ситуації.
Раніше повідомлялося, що влада Угорщини не збирається відмовлятися від російського газу. Президент Угорщини Віктор Орбан навіть готовий платити кривавому диктатору володимиру путіну рублями.
- Дата публікації
-
- Категорія
-
- Дата публікації
-
- Категорія
-