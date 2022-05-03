В Угорщині образилися на слова Данілова та вимагають пояснень

Дипломатичний скандал набирає обертів

В Угорщині відповіли на слова секретаря РНБО Олексія Данілова про те, що путін попередив офіційний Будапешт про повномасштабне вторгнення в Україну.

Відповідна заява доступна на сторінці угорського посольства в Україні у Facebook.

Угорське посольство обурене словами Данілова, а також закликало його відкликати свої заяви.

"Посольство Угорщини в Україні обурене заявами секретаря Ради національної безпеки й оборони України (РНБО) Олексія Данілова, які він зробив 2 травня 2022 року під час телевізійного марафону, стосовно нашої батьківщини. Ці твердження про Угорщину містять звинувачення, які є неправдивими та необґрунтованими, а також розпалюють ненависть проти угорського народу та Угорщини в українській громадській думці, яка потерпає від війни. Ми найрішучіше відкидаємо і засуджуємо брехливі наклепи, які пролунали проти Угорщини, а також наміри, які стоять за ними. Ми також закликаємо пана Данілова відкликати свої заяви!" — повідомили у посольстві Угорщини.

Крім того, у посольстві вимагають пояснень від компетентних керівників України, як вони представляють формування двосторонніх та добросусідських відносин між країнами у майбутньому у світлі цієї ситуації.

Посольство Угорщини невдоволено висловлюваннями Олексія Данілова

Раніше повідомлялося, що влада Угорщини не збирається відмовлятися від російського газу. Президент Угорщини Віктор Орбан навіть готовий платити кривавому диктатору володимиру путіну рублями.