Венгрия обиделась на заявление Зеркаль о нефтепроводе

Венгерские власти упрекнули Украину приемом беженцев

В венгерском Министерстве иностранных дел возмутились из-за заявления советницы министра энергетики Елены Зеркаль, которая намекнула, что с нефтепроводом "Дружба", которым поставляют нефть в Венгрию, что-то может произойти.

Как передает Kossuth Rádió, с соответствующим заявлением выступил государственный секретарь МИД Венгрии Тамаш Менцер.

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По его словам, такие заявления со стороны представителей Украины неприемлемы, ведь Венгрия помогает беженцам из Украины, предоставляя им защиту.

"Из Украины в Венгрию уже прибыло более 730 тысяч человек", — заявил Менцер, отметив, что его страна предложила проекты помощи даже для оставшихся в стране украинцев.

Стоит отметить, что Елена Зеркаль насчет нефтепровода "Дружба" отметила, что он мог бы стать отличным рычагом влияния на Венгрию, которая медлит с санкциями против РФ и блокирует нефтяное эмбарго в отношении страны-агрессора. В то же время советница министра энергетики отметила, что это только ее мнение, и говорить о принятии такого решения на уровне представителей высшей власти пока рано.

Напомним, что Венгрия стала одной из трех стран ЕС, призывавших Украину к переговорам с россией. Кроме того, страна-сосед выступает против шестого санкционного пакета в отношении РФ.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Венгрии объявили чрезвычайное положение из-за войны россии против Украины.