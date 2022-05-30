Дуда дав Україні важливу обіцянку і "пнув" Угорщину та Німеччину

Не всі європейські країни з однаковим ентузіазмом допомагають Україні у боротьбі із загарбниками

Президент Польщі Анджей Дуда повідомив, що якщо Україна офіційно запропонує бути гарантом безпеки і миру після війни — пропозиція буде прийнята. Розмови про це вже відбулися між Дудою та Володимиром Зеленським.

В ефірі CNN польський лідер також зазначив, що бачить у цьому сусідський обов’язок. Він також порівняв Польщу з парою інших європейських країн не на користь останніх, згадавши невдоволення Угорщини та швидкість постачання допомоги від Німеччини.

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Дуда прокоментував слова російської пропаганди, наголосивши, що жителі нашої країни не нацисти, а росія напала на вільну та суверенну країну. Не проминув він подякувати й полякам за допомогу українським біженцям.

Що ж до згаданих Дудою країн, то в Угорщині сильна підтримка російських наративів. Один із соратників прем’єра країни навіть розповсюджує ролики через підлеглі уряду ЗМІ, в яких порівнює Україну з нацистською Німеччиною.

Одна з причин серйозної підтримки Угорщиною росії — щільне сидіння на "ресурсній" голці. Через опір цієї країни досі не прийнято нафтове ембарго і Європейська комісія була змушена створити новий проєкт рішення щодо відмови ЄС від російської нафти.

Як раніше писав "Телеграф", в Угорщині обурилися словами української радниці міністра енергетики, про те, що трубопровід з росії в Угорщину проходить територією України і може стати важелем тиску на країну.