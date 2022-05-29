Угорщина образилася на заяву Зеркаль щодо нафтопроводу

Угорська влада дорікнула Україні прийомом біженців

В угорському Міністерстві закордонних справ обурилися через заяву радниці міністра енергетики Олени Зеркаль, яка натякнула, що з нафтопроводом "Дружба", яким постачають нафту до Угорщини, щось може статися.

Як передає Kossuth Rádió, з відповідною заявою виступив державний секретар МЗС Угорщини Тамаш Менцер.

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За його словами, такі заяви з боку представників України є неприйнятними, адже Угорщина допомагає біженцям з України, надаючи їм захист.

"З України до Угорщини вже прибуло понад 730 тисяч людей", – заявив Менцер, зазначивши, що його країна запропонувала проєкти допомоги навіть для українців, які залишилися в країні.

Варто зазначити, що Олена Зеркаль щодо нафтопроводу "Дружба" зазначила, що він міг би стати чудовим важелем впливу на Угорщину, яка зволікає з санкціями проти РФ та блокує нафтове ембарго щодо країни-агресора. Водночас радниця міністра енергетики зазначила, що це лише її думка, і говорити про ухвалення такого рішення на рівні представників найвищої влади поки що зарано.

Нагадаємо, що Угорщина стала однією з трьох країн ЄС, які закликали Україну до переговорів із росією. Крім того, країна-сусід виступає проти шостого санкційного пакета стосовно РФ.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в Угорщині оголосили надзвичайний стан через війну росії проти України.