Украина получит от ЕС и G7 еще 9 миллиардов евро: детали

Западные страны выделят новый пакет помощи Украине

Европейский союз вместе с партнерами по "Большой семерке" выделят для Украины пакет финансовой помощи в размере 9 миллиардов евро.

Об этом сообщил глава Европейского совета Шарль Мишель в своем Твиттер.

"Европейский совет продолжит помогать Украине с ее неотложными нуждами вместе с G7", — сообщил он.

По его словам, ЕС готов выделить нашей стране пакет помощи в размере девяти миллиардов евро на восстановление.

Читайте также: Категория Блоги/мнения У Украины колоссальные проблемы, и на помощь ЕС сильно рассчитывать не стоит Глава Украинского аналитического центра, экономист Александр Охрименко специально для "Телеграфа" рассказал, что Евросоюз не будет спешить помогать Украине

Стоит отметить, что сообщение о выделении нового пакета помощи последовало после выступления президента Украины Владимира Зеленского в Евросовете. Глава государства призвал ЕС объединиться, чтобы противодействовать россии, поскольку последствия ее вторжения могут выйти далеко за пределы Европы.

Напомним, что после этого Мишель сообщил, что ЕС согласовал введение шестого пакета санкций, которым будет наложен запрет на поставки танкерной нефти из россии. Таким образом частичное эмбарго коснется около 2/3 всей поставляемой из россии в Европу нефти.

Кроме того, в новом санкционном пакете идет речь об отключении крупнейшего российского банка "Сбербанк" от системы SWIFT.