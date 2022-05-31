Росіяни вдарили по хімзаводу в Сєвєродонецьку - є небезпека отруєння азотною кислотою

Людей просять підготувати маски для обличчя та просочити їх содовим розчином

У вівторок, 31 травня, на 97-ий день війни в Україні російські окупанти вдарили по хімічному заводу у Сєвєродонецьку Луганської області. Снаряд влучив в цистерну з азотною кислотою — мешканців закликають не виходити з укриттів.

Про це повідомив голова Луганської військової адміністрації Сергій Гайдай у власному Telegram-каналі. Він закликав людей підготувати маски для обличчя, які обов'язково треба просочити содовим розчином.

Надійне джерело новин про війну – підпишись на наш Telegram

Гайдай закликав мешканців Луганської області не виходити з укриттів, адже азотна кислота небезпечна при вдиханні, ковтанні та при потраплянні на шкіру та слизові оболонки.

"Пари кислоти викликають подразнювальну дію на дихальні шляхи. При слабких отруєннях з'являються ознаки бронхіту, легкого бронхіоліту, запаморочення, сонливість; при важких отруєннях — набряк легенів. Для захисту від парів і туману азотної кислоти користуються протигазами", — зазначив голова Луганської ОВА.

Пари азотної кислоти небезпечні ще й тому, що вони вражають очі та можуть призвести до втрати зору. Обов'язково треба слідкувати за напрямком вітру, якщо ви опинилися на вулиці, але краще не виходити з укриттів.

Перша допомога при отруєнні азотною кислотою

При попаданні азотної кислоти в очі необхідно промити їх проточною водою протягом 10-30 хвилин.

При попаданні на шкіру — уражену поверхню обмити водою, додаючи до неї питну соду, мило.

При проковтуванні азотної кислоти показано промивання шлунка великою кількістю води.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що безперервні бомбардування маріупольського заводу "Азовсталь", який окупанти мають намір знищити, можуть призвести до екологічної катастрофи в Азовському морі — мова про повне вимирання флори та фауни.