Денісову звільнили з посади омбудсмена

Жодного голосу за відставку Денісової не дали фракції "Європейська солідарність" та "Батьківщина"

Верховна Рада України ухвалила рішення щодо звільнення уповноваженої ВР з прав людини Людмили Денісової, відставку якої обговорювали упродовж кількох останніх днів. "За" проголосували 234 народних обранців.

Про це у вівторок, 31 травня, у своєму Телеграм-каналі повідомив депутат фракції "Голос" Ярослав Железняк. Рішення Ради щодо звільнення омбудсмена Денісової з посади підтвердив і член фракції "Європейська солідарність Олексій Гончаренко.

Варто нагадати, що Людмила Денісова перебувала на посаді уповноваженої Верховної Ради з прав людини з 15 березня 2018 року. Згідно з чинним законодавством, строк її повноважень мав сплинути після 5 років роботи.

Також додамо, що напередодні, під час пресконференції, котра проходила у понеділок, 30 травня, Денісова заявила, що, під час чергового засідання парламенту, депутати планують висловити їй недовіру, після чого проголосувати за звільнення.

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"Мені тільки що стало відомо, що за командою президента завтра планують оголосити мені недовіру як уповноваженому Верховної Ради з прав людини", — розповіла вона.

За словами вже колишнього омбудсмена, рішення про її відставку приймалося нібито після наради у президента Володимира Зеленського.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що кількома днями раніше уповноважена ВРУ з прав людини Людмила Денісова потрапила у скандал через систематичні публікації щодо зґвалтування дітей. Зокрема, журналісти закликали її уникати деталізації у такого роду повідомленнях.