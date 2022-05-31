Денісову відправлять у відставку, але голосів на наступника поки немає - джерела

Найімовірнішими кандидатами на заміну Денисовій є народні депутати від "Слуги народа" Олександр Качура, Тарас Тарасенко та Юлія Грішина

Голоси за відставку Уповноваженої з прав людини Людмили Денісової у парламенті є, а от за призначення нового омбудсмена — поки що ні. Про це повідомив "Телеграфу" співрозмовник у Верховній раді.

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"Голосів за відставку Денісової є на 99%, а от на її наступника ще збирають. Поки немає того кандидата, за якого би проголосувала більшість",- повідомив народний депутат не під запис.

Раніше співрозмовники видання повідомляли, що найімовірнішими кандидатами є народні депутати від "Слуги" Олександр Качура, якому це місце пропонували ще до війни, Тарас Тарасенко та Юлія Грішина. Ще один співрозмовник вже згодом додав, що в Офісі президента обговорювали й іншу кандидатуру — уповноважену президента з прав захисників Альону Вербицьку. На користь Вербицької той факт, що їй зараз 41 рік, а закон потребує, щоб омбудсмен був не молодше 40 років (іншим кандидатам менше). Втім, співрозмовники у фракції "Слуги" кажуть, що при необхідності можуть змінити норму під того чи іншого кандидата.

У вівторок відставку Денісової вже підтримали на засідання фракції "Слуги народу".

Як раніше писав "Телеграф", владі не подобається публічна активність омбудсмена, зокрема, те, що вона розповідає деталі насилля російської армії, що може в майбутньому нашкодити. Також нардеп від "СН" Павло Фролов, написав, що нібито Денісова довгий час перебувала у Європі, замість того, щоб організувати гуманітарні коридори для українців. Сама Денисова каже, що її хочуть зняти незаконно.