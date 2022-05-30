"Слуги" зі скандалом звільняють Денісову: кого призначать замість неї

Денісова розповідями про звірства росіян може нанести шкоду переговорному процесу, вважають у владі

Уповноважену Верховної Ради України з прав людини Людмилу Денісову, яка активно висвітлює випадки знущань російських військових над українцями, хочуть зняти з посади. Це може відбутись на наступному засіданні Верховної Ради, яке відбудеться цього тижня.

Про це повідомило "Телеграфу" одразу декілька співрозмовників. Вони уточнили, що у влади вже є кандидати на заміну, і не один.

"Денісову хотіли зняти ще до війни. Зараз вона не дуже подобається своїми публічними проявами, і взагалі, по ній багато питань. Вона порушила свою присягу, коли почала розповідати багато подробиць знущань над дітьми, це не її прерогатива і це може в подальшому нанести шкоду переговорному процесу. В Офісі президента одними з головним кандидатів вважають нардепів Олександра Качуру (його голова фракції СН Давид Арахамія пропонував ще до війни), Тараса Тарасенко та Юлію Грішину (всі від "Слуги народу", — ред.). Грішина колись хотіла замість Шуляк стати головою партії, потім головою КМДА, от тепер в неї є можливість зайняти інший пост", — повідомив співрозмовник.

Зазначимо, що в мережі з’явились також чутки про нібито можливе призначення на посаду скандальних нардепів Миколи Тищенка або Мар’яни Безуглої, однак наш інший співрозмовник у партії підкреслив, що ці імена не обговорювались і, ймовірно, подібні чутки є вкидом для відвертання уваги.

"Але я б не здивувався, якщо б Офіс зараз пішов і на таке", — каже вже інший депутат.

За його словами, на цей пост кандидат повинен бути не молодше 35 років, і мати відповідний правозахисний досвід.

"Але змінити закон зараз владі ніхто не заважає", — додає співрозмовник.

Нардеп Олександр Качура прокоментував нашому виданню інформацію про своє можливе призначення.

"Пропозиції замінити пані Денісову станом на сьогодні від керівництва держави мені не надходило. Я командний гравець. Якщо будуть завдання — буду їх виконувати. Хоча робота омбудсмена це тяжка ноша", — сказав Качура.

На пресконференції, яка транслювалась у Facebook, Денісова заявила, що знає про плани оголошення їй недовіри та відсторонення від посади, і називає такі дії незаконними, оскільки є певна невідповідність цій процедурі через набуття чинності змінами до закону щодо функціонування держслужби та місцевого самоврядування під час воєнного стану.

Зазначимо, що днями проти Денісової через те, що вона привселюдно розповідає про звірства росіян щодо дітей під час окупації українських територій, публічно виступили медійники.

Враховуючи вище вказане, можна зробити висновок, що наступним омбудсменом, ймовірно, стане Юлія Грішина. Вона на початку травня опинилась в епіцентрі скандалу через поїздки до Європи нібито з метою перевірки умов, в яких там перебувають українські біженці. Річ у тім, що про від’їзд такої делегації майже не знали навіть у самій фракції "Слуга народу".