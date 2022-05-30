"Слуги" со скандалом увольняют Денисову: кого назначат вместо нее

Денисова рассказами о зверствах россиян может нанести вред переговорному процессу, считают во власти

Уполномоченную Верховной Рады Украины по правам человека Людмилу Денисову, активно освещающую случаи издевательств российских военных над украинцами, хотят снять с должности. Это может произойти на следующем заседании Верховной Рады, которое состоится на этой неделе.

Об этом сообщило "Телеграфу" сразу несколько собеседников. Они уточнили, что у власти уже есть кандидаты на замену, и не один.

"Денисову хотели снять еще до войны. Сейчас она не очень нравится своими публичными проявлениями, и вообще, по ней много вопросов. Она нарушила свою присягу, когда начала рассказывать много подробностей издевательств над детьми, это не ее прерогатива и это может в дальнейшем нанести вред переговорному процессу В Офисе президента одними из главных кандидатов считают нардепов Александра Качуру (его глава фракции СН Давид Арахамия предлагал еще до войны), Тараса Тарасенко и Юлию Гришину (все от "Слуги народа", — ред.). Гришина когда-то хотела вместо Шуляк стать главой партии, затем главой КГГА, вот теперь у нее есть возможность занять другой пост", — сообщил собеседник.

Отметим, что в сети появились также слухи о якобы возможном назначении на должность скандальных нардепов Николая Тищенко или Марьяны Безуглой, однако наш другой собеседник в партии подчеркнул, что эти имена не обсуждались и, вероятно, подобные слухи являются вбросом для отвлечения внимания.

"Но я бы не удивился, если бы Офис сейчас пошел и на такое", — говорит другой депутат.

По его словам, на этот пост кандидат должен быть не моложе 35 лет и иметь соответствующий правозащитный опыт.

"Но изменить закон сейчас властям никто не мешает", — добавляет собеседник.

Нардеп Александр Качура прокомментировал нашему изданию информацию о своем возможном назначении: "Предложения заменить госпожу Денисову на сегодня от руководства государства мне не поступало. Я командный игрок. Если поставят задачи — буду их выполнять. Хотя работа омбудсмена это тяжелая ноша".

На пресс-конференции, которая транслировалась в Facebook, Денисова заявила, что знает о планах объявления ей недоверия и отстранения от должности, и называет такие действия незаконными, поскольку есть определенное несоответствие этой процедуре из-за вступления в силу изменений в закон о функционировании госслужбы и местного самоуправления во время военного положения.

Отметим, что на днях против Денисовой из-за того, что она публично рассказывает о зверствах россиян относительно детей во время оккупации украинских территорий, публично выступили медийщики.

Учитывая вышеуказанное, можно заключить, что следующим омбудсменом, вероятно, станет Юлия Гришина. Она в начале мая оказалась в эпицентре скандала из-за поездок в Европу якобы для проверки условий, в которых там находятся украинские беженцы. Дело в том, что об отъезде такой делегации почти не знали даже в самой фракции "Слуга народа".