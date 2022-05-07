"Слуги" поехали в Европу "в командировку", однако скрывали это даже от коллег по фракции, — источники

Среди избранных нардепами стран, в частности Италия, Чехия, Эстония, Польша и Нидерланды

Народные депутаты от "Слуги народа" поедут в загранкомандировки для того, чтобы проверить, как живут украинские беженцы в Европе. Об этом на неделе публично заявила нардеп Юлия Гришина, что вызвало волну возмущения в обществе и соцсетях.

Как сообщили Телеграфу собеседники в президентской политсиле, эту поездку держали в секрете даже от части фракции.

"Формировалось это по инициативе Юлии Гришиной и руководителей групп дружбы разных парламентов. Почти секретно. Говорили об этом выборочно и далеко не всем. Многие узнали об этом во вторник (после поста Гришиной в соцсетях — Ред.). Те, от кого идею скрыли, конечно, были недовольны", — рассказывает источник.

По информации издания, состав "делегации" утвержден официальным решением Комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики, главой которого является Александр Мережко.

По словам нашего источника, участники должны были ехать за свой счет. Более того, несколько групп уже выехали. Среди избранных для проверки стран, в частности, Италия, Чехия, Эстония, Польша и Нидерланды.

"Часть будет работать, потому что мониторинг дел беженцев действительно важен, а часть, вероятно, будет развлекаться", — резюмирует депутат от "Слуги народа", попросивший не называть его имя.

В пятницу, 6 мая, Юлия Гришина опубликовала пост в Facebook, где отметила, что это уже не первая ее заграничная командировка с начала войны.

"Телеграф" направил официальный запрос в Верховную Раду относительно состава делегации и сметы расходов.

Напомним, в Офисе президента обсуждают проведение внеочередных парламентских выборов сразу после завершения активных боевых действий. Одной из целей их проведения является очищение и увеличение количества депутатов от президентской политсилы в парламенте. Говорят также о вероятном ребрендинге партии "Слуга народа".