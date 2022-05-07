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"Слуги" поїхали до Європи "у відрядження", однак приховували це навіть від колег по фракції, - джерела

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Ярослав Жарєнов Ярослав Жарєнов
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"Слуги" поїхали до Європи "у відрядження", однак приховували це навіть від колег по фракції, - джерела Новина оновлена 07 травня 2022, 16:09

Серед обраних нардепами країн, зокрема, Італія, Чехія, Естонія, Польща та Нідерланди

Народні депутати від "Слуги народу" поїдуть у закордонні відрядження для того, аби перевірити, як живуть українські біженці в Європі. Про це на тижні публічно заявила нардеп Юлія Гришина, що викликало хвилю обурення у суспільстві та соцмережах.

Як повідомили "Телеграфу" співрозмовники у президентській політсилі, цю поїздку тримали в секреті навіть від частини фракції.

"Формувалось це за ініціативи Юлії Гришиної та керівників груп дружби різних парламентів. Майже секретно. Казали про це вибірково й далеко не всім. Багато хто дізнався про це у вівторок (після посту Грішиної у соцмережах — Ред.). Ті, від кого ідею приховали, звичайно, були незадоволені", — розповідає джерело.

За інформацією видання, склад "делегації" затверджено офіційним рішенням Комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики, головою якого є Олександр Мережко.

За словами нашого джерела у фракції, учасники повинні були їхати за свій рахунок. Ба більше — декілька груп вже виїхали. Серед обраних для "перевірки" країн, зокрема, Італія, Чехія, Естонія, Польща та Нідерланди.

"Частина буде працювати, бо моніторинг справ біженців справді важливий, а частина, ймовірно, буде розважатись",- резюмує депутат від "Слуги народу", який попросив не називати його ім’я.

У п’ятницю, 6 травня, Юлія Гришина опублікувала пост в Facebook, де зазначила, що це вже не перше її закордонне відрядження від початку війни.

"Телеграф" направив офіційний запит до Верховної Ради щодо складу делегації та кошторису витрат.

Нагадаємо, в Офісі президента обговорюють проведення позачергових парламентських виборів одразу по завершенню активних бойових дій. Однією з цілей їх проведення є очищення та збільшення кількості депутатів під президентської політсили у парламенті. Говорять також про ймовірний ребрендинг партії "Слуга народу".

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