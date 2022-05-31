Денисову отправят в отставку, но голосов на преемника пока нет – источники

Вероятными кандидатами взамен Денисовой являются народные депутаты от "Слуги народа" Александр Качура, Тарас Тарасенко и Юлия Гришина

Голоса за отставку Уполномоченной по правам человека Людмилы Денисовой в парламенте есть, а вот за назначение нового омбудсмена — пока нет. Об этом сообщил "Телеграфу" собеседник в Верховной Раде.

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"Голосов за отставку Денисовой есть на 99%, а вот на ее преемника еще собирают. Пока нет того кандидата, за которого проголосовало бы большинство",- сообщил народный депутат не под запись.

Ранее собеседники издания сообщали, что вероятными кандидатами являются народные депутаты от "Слуги" Александр Качура, которому это место предлагали еще до войны, Тарас Тарасенко и Юлия Гришина. Еще один собеседник уже впоследствии добавил, что в Офисе президента обсуждали и другую кандидатуру — уполномоченную президента по правам защитников Алену Вербицкую. В пользу Вербицкой тот факт, что ей сейчас 41 год, а закон требует, чтобы омбудсмен был не моложе 40 лет (другим кандидатам меньше). Впрочем, собеседники во фракции "Слуги" говорят, что при необходимости могут изменить норму под того или иного кандидата.

Во вторник отставку Денисовой уже поддержали на заседании фракции "Слуги народа".

Как ранее писал "Телеграф", властям не нравится публичная активность омбудсмена, в частности, то, что они рассказывают детали насилия российской армии, что может в будущем навредить. Также нардеп от "СН" Павел Фролов, написал, что якобы Денисова долгое время находилась в Европе, вместо того чтобы организовать гуманитарные коридоры для украинцев. Сама Денисова говорит, что ее хотят снять незаконно.