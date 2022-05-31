Денисову уволили с должности омбудсмена

Ни одного голоса за отставку Денисовой не дали фракции "Европейская солидарность" и "Батькивщина"

Верховная Рада Украины приняла решение об увольнении уполномоченной ВР по правам человека Людмилы Денисовой, отставку которой обсуждали в течение нескольких последних дней. "За" проголосовали 234 народных избранника.

Об этом во вторник, 31 мая, в своем Телеграмм-канале сообщил депутат фракции "Голос" Ярослав Железняк. Решение Рады по увольнению омбудсмена Денисовой с должности подтвердил и член фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко.

Стоит напомнить, что Людмила Денисова была в должности уполномоченной Верховной Рады по правам человека с 15 марта 2018 года. Согласно действующему законодательству, срок ее полномочий должен был истечь после 5 лет работы.

Также добавим, что накануне, во время пресс-конференции, которая проходила в понедельник, 30 мая, Денисова заявила, что, во время очередного заседания парламента, депутаты планируют выразить ей недоверие, после чего проголосовать за увольнение.

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"Мне только что стало известно, что по команде президента завтра планируют объявить мне недоверие как уполномоченному Верховной Рады по правам человека", — рассказала она.

По словам уже бывшего омбудсмена, решение об ее отставке принималось якобы после совещания у президента Владимира Зеленского.

Ранее "Телеграф" сообщал, что несколькими днями ранее уполномоченная ВРУ по правам человека Людмила Денисова попала в скандал из-за систематических публикаций насчет изнасилования оккупантами детей. В частности, журналисты призвали ее избегать детализации в такого рода сообщениях.