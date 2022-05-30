Сєвєродонецьк практично оточений: чого хочуть і що можуть отримати росіяни (картки)

Битва за Сєверодонецьк, як і загалом за Донбас, наближається до кульмінації, вважають експерти

У понеділок, 30 травня, російські окупанти ведуть запеклий наступ на Сєвєродонецьк, околиці якого їм вдалося частково захопити.

Місто, яке виконувало після захоплення росіянами та їх місцевими посібниками Луганська, роль облцентру, стирають з землі обстрілами, як раніше Маріуполь. При цьому голова обласної військової адміністрації (ОВА) Сергій Гайдай повідомляє, що евакуацію з регіону призупинено.

Він уточнив, що сьогодні броньований евакуаційний транспорт їхав забирати 10 людей, але потрапив під обстріл. Загинув французький журналіст.

За допомогою військових експертів "Телеграф" розбирався в ситуації навколо Сєверодонецька та Лисичанська — двох міст-фортець, взяття яких дозволить росіянам встановити повний контроль над Луганщиною.

Битва за Донбас наближається до своєї кульмінації

Військовий оглядач, головний редактор "Апострофа" Денис Попович нагадує, що за недавніми оцінками голови Луганської ОВА Сергія Гайдая, лише на околицях Сєверодонецька оперують 25 батально-тактичних груп (БТГр) російської армії. Це – понад 12 тисяч військовослужбовців.

"На сьогоднішній день ці частини далі намагатимуться оточити сєверодонецьке та лисичанське угруповання ЗСУ, а також – просунутися на Бахмут, Соледар і може на Слов’янськ і Краматорськ у Донецькій області, залежно від того, чи вистачить сил. Для виконання цих планів окупанти перекидають на цей напрямок усі можливі резерви, знімаючи їх з інших ділянок фронту. Остаточною метою має стати вихід на адміністративні кордони Донецької та Луганської області, після чого росія, очевидно, запропонує розпочати переговорний процес, щоб закріпити набутий на той момент статус-кво", – пояснює експерт.

Інше питання, зазначає він, чи вдасться противнику досягти цих цілей в умовах поступового виснаження резервів і "викошування" кадрових частин у вуличних боях.

"На сьогоднішній день поки рано говорити про те, що шальки терезів хитнулися в той чи інший бік, як і прогнозувати, чи вдасться російській армії оточити частини ЗСУ хоча б у районі Сєверодонецька. У будь-якому разі, битва за Донбас наближається до своєї кульмінації, – упевнений Денис Попович. – Розв'язка може настати найближчими днями. Але навіть якщо наші війська будуть змушені відступити, з воєнного погляду жодних стратегічних плюсів це росії не принесе. Наступ у Луганській області має виключно політичний характер. Їм потрібна хоч якась перемога, за будь-яку ціну".

Замість оточення – ставка на розсічення?

Військовий експерт, полковник Збройних сил України, координатор групи "Інформаційний опір" Костянтин Машовець відзначає на своїй сторінці у "Фейсбуці" (яку веде як Мурлокотан Паштетофф-Сосіскін), що після того, як противнику вдалося вклинитися в межі Сєверодонецька в районі готельного комплексу "Мир" і зайняти кілька прилеглих вулиць, різко активізувалася тактична група військ агресора, яка намагалася наступати з боку селища Метелкіне.

Готельний комплекс "Мир" на карті Сєверодонецька

Тут, зазначає експерт, наступають, як мінімум, дві змішані БТГр так званого 2-го Армійського корпусу (т.зв. "армія" т.зв. "ЛНР"), посилені кількома підрозділами збройних сил росії. Головним чином, уточнює Костянтин Машовець, це артилерія, танки та пара посилених рот повітряно-десантних військ. Противник хоче пробитися до 82 мікрорайну, повернути на Сиротине і допомогти іншим окупантам, які днями безуспішно намагалися пробитися туди ж через аеропорт Сєверодонецька. Спільним найближчим завданням обох груп, на думку експерта, є вихід до Лісової Дачі та далі до Павлоградського мосту. Або можливість прориву до лужних озер та занедбаних дачних ділянок.

Обидві групи, продовжує Костянтин Машовець, регулярно отримують підсилення, зокрема бронетехнікою. У смузі їхнього наступу ведеться інтенсивна розвідка, включаючи повітряну.

Також експерт наголошує, що командування військ противника посилено намагається з’ясувати, як до Лисичанська і далі до Сєверодонецька потрапляють паливо, боєкомплект та інші матеріально-технічні засоби для потреб угрупування Сил оборони України. Звертає він увагу і на те, що в районі Тошківки, у напрямку до Устинівки, намагається пробиватися ще одна тактична група військ противника, що складається з двох-трьох БТГр.

Костянтин Машовець припускає, що план окупантів щодо захоплення агломерації Сєверодонецьк — Лисичанськ міг зазнати останніх днів істотних змін. А саме: противник найближчим часом розраховує вже не оточити наші війська там (хоча це можливо надалі), а відсікти Лисичанськ від Сєвєродонецька. Є ймовірність, що цього агресор спробує досягти за рахунок форсування Сіверського Донця та прориву на ділянці Шипилівка — Привілля у бік Новодружеськ — Синецький, а також удару з боку Воєводівки та Рубіжного в район селища Синецький.

При цьому з півдня, прогнозує експерт, окупанти рватимуться з боку Боровського на лужні озера та Павлоград. А паралельно, на протилежному березі Сіверського Дінця, намагається наступати на Устинівку, Білу Гору та південну частину Лисичанська.

Ситуація навколо Сєверодонецька на 29 травня

Ситуація у Луганській області на 29 травня

"Таким чином, — резюмує Костянтин Машовець, — противник може розраховувати не тільки розсікти наше угруповання військ у районі Сєверодонецьк — Лисичанськ по річці, але й відрізати гарнізон Сєвєродонецька від переправ через річку… На мою думку, на сьогоднішній день це єдине що має хоч якісь шанси врятувати всю російську операцію "по оточенню" українських військ у районі Сєверодонецьк — Лисичанськ".

Окупантам хочеться "закрити" хоча б питання щодо Луганської області

Колишній заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій, голова Луганської обласної військово-цивільної адміністрації (2015-2016 роки), керівник та засновник волонтерської групи "Народний тил" Георгій Тука розмірковує так:

"На мій погляд, треба було давно виводити наших військових та цивільних – і з Лисичанська, і з Сєверодонецька. Військових – на заздалегідь приготовлені рубежі. Чому цього не робиться? Можливо, у військового керівництва є якесь своє бачення ситуації".

Цілком зрозуміло, продовжує експерт, чому росіяни так люто, незважаючи на втрати, штурмують Сєвєродонецьк. Їм дуже хочеться продемонструвати путіну хоч якийсь успіх.

"З огляду на те, що в Донецькій області у окупантів реальних досягнень не так багато, їм хочеться "закрити" хоча б питання по Луганській області. Безумовно, вони зазнають неймовірних втрат. Скільки саме – назвати нереально. Тут можна керуватися даними Генштабу, або американської, британської розвідок. А ці дані суттєво відрізняються", – зазначає Георгій Тука.

На його думку, на захопленні Сєвєродонецька, якщо він станеться, окупанти точно не заспокояться.

"Це буде, швидше, ситуація схожа на те, що відбувалося після відступу росіян під Києвом, під Харковом. Залишили минулі позиції, перегрупувалися — і практично тими ж підрозділами, піджививши їх певними ресурсами — завдали ударів вже по Донбасу. Якщо їм вдасться захопити Лисичанськ і Сєвєродонецьк — ті підрозділи, які ведуть там зараз бойові дії, перекинуть на інші напрямки. Швидше за все — намагатимуться "дотиснути" Донецьку область, щоб вийти на адміністративні кордони", — прогнозує Георгій Тука.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що росіяни втратили невиправдано багато людей у битві за Донбас, але їм потрібен Сєвєродонецьк, щоб можна було похвалитися хоч якимись успіхами в Україні.

При цьому, судячи з карт бойових дій, українські військові ефективно вибивають окупантів на півдні України.