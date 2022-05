Ворог готується до штурму Слов’янська — названо терміни: карта боїв в Україні

Окупанти максимально стягують сили

Бої навколо Сєвєродонецька й у самому місті продовжуються. З Луганської області призупинили евакуацію після обстрілу цивільного авто гумдопомоги, внаслідок якого загинув французький журналіст.

Дослідники Institute for the Study of War відзначили, що російські війська також просуваються до Слов’янська і вже найближчими тижнями можуть піти на штурм міста. Щоб відновити наступ на Слов’янськ та Барвінкове вони перегруповуються під Ізюмом.

Надійне джерело новин про війну – підпишись на наш Telegram

На півдні українське визволення не просунулось, але воно вже порушило частину російських операцій. Ворог намагався знову захопити відбиту територію.

Карта бойових дій в Україні

Схід України

Під Ізюмом ворог перегрупувався, безрезультатно атакує, зокрема Курульку (30 км від Ізюму в Барвінківському районі). У цьому районі стягнуто велику кількість техніки — додалося ще 250 одиниць. росія не залишила бажання просунутися на південний схід — ворог дедалі частіше наступає від Ізюма та на захід від Лимана. Окупанти заявляють про заняття сіл Старий Караван та Діброва між Лиманом та Слов’янськом. Дослідники вважають, що штурм останнього запланований на найближчі тижні, попри пріоритет атак на Сєвєродонецьк перед іншими напрямками.

Карта бойових дій на сході

Ситуація у Сєвєродонецьку не покращала — окупанти у місті, вони контролюють північно-східний та південно-східний краї населеного пункту. Бої навколо точаться — у Тошківці, Устинівці, Вороновому, Бороському, Метьолкіному. Це означає, що росіяни намагаються замкнути кільце навколо міста.

Карта боїв навколо Сєвєродонецька

На схід від Бахмута на південь і на північ росія продовжує штурм. Бої йдуть у Комишувасі, Новолуганському, Берестові. Аналітики вважають, що, ймовірно, їх цікавлять лінії логістики, а не захоплення Бахмута.

Харків

Ситуація зберігається, росія обстрілює Харків та передмістя (Одноробівка, Уди, Російські та Черкаські Тишки, Циркуни та інші населені пункти). Їхня мета — стримати просування українських військових.

Карта боїв навколо Харкова

Південь України

Росія намагається стримати український поступ на південь — вони перегруповують сили, намагаються відбити позиції на східному березі річки Інгулець, обстрілюють українських військових. Але дослідники вважають, що це локальна операція та подальшого просування не заплановано. Обстріл Херсонської, Дніпропетровської, Миколаївської, Одеської, Запорізької областей триває.

Карта бойових дій на півдні

Раніше "Телеграф" писав, що окупанти відступили із Миколаївки Херсонської області. При цьому на півдні в українських портах заблоковано 22 млн тонн експортного зерна — без нього світові загрожує голод.