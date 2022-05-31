росія створює проблему для всього світу: Зеленський розповів, скільки тонн зерна заблоковано в українських портах

Відсутність можливості вивезти зерно з України насамперед позначиться на Африці та Азії, але постраждає і Європа

Через блокування росіянами українських портів наша країна не може відправити на експорт 22 мільйони тонн зерна на складах. Це загрожує світові масштабною продовольчою кризою та повторенням міграційної.

Про це розповів президент України Володимир Зеленський у своєму традиційному відеозверненні за підсумками 30 травня.

Вказані 22 мільйони тонн це той обсяг, який Україна мала відправити на зовнішній ринок.

"Блокування росією нашого експорту дестабілізує ситуацію у глобальному масштабі. Як результат – дорожчає продовольство у різних країнах", — сказав Зеленський.

Він зазначив, що це може призвести до виникнення голоду у низці країн Африки та Азії, після чого країни Європи можуть зіткнутися з новою міграційною кризою.

Президент також наголосив, що керівництво росії йде на такий крок свідомо, щоб створити складнощі для країн Заходу та позбавити Україну прибутку.

"А жителів африканських та азійських країн російська держава використовує просто як розмінну монету", — додав він.

У цьому контексті Зеленський заявив, що російські заяви про те, що санкції шкодять їхньому експорту агропродукції, виглядають особливо цинічно. Зокрема він зазначив, що їхнє продовольство санкціями не блокувалося, а також, що окупанти вже вкрали щонайменше п’ятсот тисяч тонн зерна в Україні та намагаються їх десь продати.

Нагадаємо, зерно з окупованих частин південних областей нашої країни вивозиться до Криму, де вантажиться на російські кораблі та вивозиться до третіх країн. Згідно з інформацією західних ЗМІ, 19 і 21 травня супутники Maxar змогли показати процес завантаження вкраденого зерна на кораблі "Матрос Позинич" та "Матрос Кішка".